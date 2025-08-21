‘김천 오피스텔 살인사건’ 2심도 무기징역

동영상 고정 취소

대구고등법원은 '김천 오피스텔 살인사건' 피고인 31살 양정렬에 대한 항소심에서 원심과 같은, 무기징역과 전자장치 부착 20년을 선고했습니다.



양 씨는 지난해 11월, 김천의 한 오피스텔에 경비원을 사칭해 들어가, 일면식 없는 31살 남성을 살해하고 그의 지문으로 6천만 원을 대출받은 혐의로 기소됐습니다.



재판부는 피고인이 궁핍한 경제 상황을 풀 목적으로 살인을 저질러 죄질이 매우 불량하다며 양형 이유를 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!