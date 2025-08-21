대전 아파트서 외벽 작업 50대 추락해 숨져
입력 2025.08.21 (22:07) 수정 2025.08.21 (22:10)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘(21일) 오후 4시 20분쯤 대전시 송강동의 한 아파트 외부에서 누수 작업을 하던 50대 A 씨가 추락하는 사고가 났습니다.
A 씨는 주민의 신고를 받고 출동한 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.
경찰은 A 씨가 아파트 관리사무소 소속 직원은 아닌 것으로 보고 CCTV를 토대로 자세한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
A 씨는 주민의 신고를 받고 출동한 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.
경찰은 A 씨가 아파트 관리사무소 소속 직원은 아닌 것으로 보고 CCTV를 토대로 자세한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 대전 아파트서 외벽 작업 50대 추락해 숨져
-
- 입력 2025-08-21 22:07:00
- 수정2025-08-21 22:10:24
오늘(21일) 오후 4시 20분쯤 대전시 송강동의 한 아파트 외부에서 누수 작업을 하던 50대 A 씨가 추락하는 사고가 났습니다.
A 씨는 주민의 신고를 받고 출동한 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.
경찰은 A 씨가 아파트 관리사무소 소속 직원은 아닌 것으로 보고 CCTV를 토대로 자세한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
A 씨는 주민의 신고를 받고 출동한 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.
경찰은 A 씨가 아파트 관리사무소 소속 직원은 아닌 것으로 보고 CCTV를 토대로 자세한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
-
-
김예은 기자 yes24@kbs.co.kr김예은 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대전-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.