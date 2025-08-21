대전 아파트서 외벽 작업 50대 추락해 숨져

동영상 고정 취소

오늘(21일) 오후 4시 20분쯤 대전시 송강동의 한 아파트 외부에서 누수 작업을 하던 50대 A 씨가 추락하는 사고가 났습니다.



A 씨는 주민의 신고를 받고 출동한 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.



경찰은 A 씨가 아파트 관리사무소 소속 직원은 아닌 것으로 보고 CCTV를 토대로 자세한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



