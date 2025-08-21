기능연습 중 작업자 친 운전학원 수강생 등 3명 입건

동영상 고정 취소

운전학원에서 운전 연습을 하던 수강생이 작업자를 치어 다치게 하는 사고가 나 경찰이 조사하고 있습니다.



예산경찰서는 오늘 오전, 예산군 오가면에 있는 자동차운전학원에서 30대 수강생이 몰던 승용차가 인근에서 풀베기 작업 중이던 70대 직원을 치어 다치게 한 사고와 관련해 수강생과 학원장, 강사를 입건해 조사중입니다.



경찰은 면허가 없는 수강생이 혼자 주행한 이유 등을 집중 조사할 방침입니다.



