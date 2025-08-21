긴급체포 외국인 피의자 도주…경찰 추적 중

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

세관에 긴급체포됐던 베트남 국적의 피의자가 도주해 경찰이 추적 중입니다.



경찰에 따르면 오늘 오후 2시 쯤, 인천세관 소속 공무원이 긴급체포한 베트남 국적의 피의자 A씨가 천안시 서북구에서 달아나는 일이 발생했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!