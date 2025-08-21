긴급체포 외국인 피의자 도주…경찰 추적 중
입력 2025.08.21 (22:07) 수정 2025.08.21 (22:49)
세관에 긴급체포됐던 베트남 국적의 피의자가 도주해 경찰이 추적 중입니다.
경찰에 따르면 오늘 오후 2시 쯤, 인천세관 소속 공무원이 긴급체포한 베트남 국적의 피의자 A씨가 천안시 서북구에서 달아나는 일이 발생했습니다.
-
- 입력 2025-08-21 22:07:47
- 수정2025-08-21 22:49:45
세관에 긴급체포됐던 베트남 국적의 피의자가 도주해 경찰이 추적 중입니다.
이연경 기자 yglee@kbs.co.kr
