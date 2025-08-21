뉴스 9

244m 투온 후 가뿐히 이글 김민솔, 대형 신인 맞죠?

입력 2025.08.21 (22:13) 수정 2025.08.21 (22:16)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

김자인 “엄마라서 도전합니다!”

김자인 “엄마라서 도전합니다!”
[오늘의 영상] 홈런을 훔친 사나이

[오늘의 영상] 홈런을 훔친 사나이

다음
KLPGA투어 BC카드 한경 레이디스컵에서 김민솔이 244m거리에서 가볍게 투온에 성공하더니 이글을 잡아냈습니다.

올시즌 2부 투어인 드림투어에서 4승을 거두고 있는 김민솔은 15번 홀에서 샷 이글을 아깝게 놓쳤습니다.

이 아쉬움을 마지막 파5 18번홀에서 후련하게 풀어냈습니다.

강력한 드라이버샷으로 255m를 날린 다음, 핀까지 244m거리를 남겨두고 3번 우드로 가볍게 투온에 성공합니다.

이어서 9미터짜리 슬라이스 라인의 이글 퍼트를 시도했는데, 절묘한 곡선을 그린 공은 정확히 홀컵에 떨어집니다.

대회 첫날에만 코스 레코드인 10언더파를 몰아친 김민솔은 단독 선두에 올라서며 대형 신인의 탄생을 알렸습니다.

지한솔은 5번홀에서 환상적인 벙커샷으로 버디를 잡아낸 뒤에 두 팔을 번쩍 치켜들며 기쁨을 표현했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 244m 투온 후 가뿐히 이글 김민솔, 대형 신인 맞죠?
    • 입력 2025-08-21 22:13:07
    • 수정2025-08-21 22:16:31
    뉴스 9
KLPGA투어 BC카드 한경 레이디스컵에서 김민솔이 244m거리에서 가볍게 투온에 성공하더니 이글을 잡아냈습니다.

올시즌 2부 투어인 드림투어에서 4승을 거두고 있는 김민솔은 15번 홀에서 샷 이글을 아깝게 놓쳤습니다.

이 아쉬움을 마지막 파5 18번홀에서 후련하게 풀어냈습니다.

강력한 드라이버샷으로 255m를 날린 다음, 핀까지 244m거리를 남겨두고 3번 우드로 가볍게 투온에 성공합니다.

이어서 9미터짜리 슬라이스 라인의 이글 퍼트를 시도했는데, 절묘한 곡선을 그린 공은 정확히 홀컵에 떨어집니다.

대회 첫날에만 코스 레코드인 10언더파를 몰아친 김민솔은 단독 선두에 올라서며 대형 신인의 탄생을 알렸습니다.

지한솔은 5번홀에서 환상적인 벙커샷으로 버디를 잡아낸 뒤에 두 팔을 번쩍 치켜들며 기쁨을 표현했습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘통일교 청탁’ 건진법사 구속…“증거 인멸 <br>염려”

[속보] ‘통일교 청탁’ 건진법사 구속…“증거 인멸 염려”
이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ <br>제시…“미 공조·북 대화”

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”
김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’

김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’
[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사

[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.