[오늘의 영상] 홈런을 훔친 사나이
입력 2025.08.21 (22:15) 수정 2025.08.21 (22:17)
홈런을 훔친 사나이, 샌디에이고 페르난도 타티스 주니어의 엄청난 호수비.
오늘의 영상입니다.
