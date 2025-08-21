뉴스라인 W

금어기 풀린 첫날…“당일 잡은 꽃게가 마트로”

입력 2025.08.21 (23:49) 수정 2025.08.21 (23:53)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘돈봉투 수수 의혹’ 김영환 충북지사… 경찰 압수수색

‘돈봉투 수수 의혹’ 김영환 충북지사… 경찰 압수수색
[라인W 날씨] 당분간 폭염 계속…내일 남부 소나기

[라인W 날씨] 당분간 폭염 계속…내일 남부 소나기

다음
[앵커]

오늘부터 꽃게 금어기가 해제되면서 가을 꽃게잡이가 본격 시작됐습니다.

첫날 꽃게잡이 결과는 풍년이라고 하는데요.

당일 새벽 서해안에서 잡은 꽃게가 마트에서 소비자들을 만나는 과정을 최지현 기자가 따라가 봤습니다.

[리포트]

해도 뜨지 않은 이른 새벽, 조업을 마친 꽃게잡이 배가 항구로 들어왔습니다.

배 한가득 실린 갓 잡힌 꽃게들, 컨테이너 마다 가을 햇꽃게가 꽉꽉 찼습니다.

올해 금어기가 풀린 첫 조업 현장입니다.

이날 첫 번째 어선 한 척이 잡은 꽃게 양은 4t입니다.

작년보다 수확량이 50% 늘었습니다.

싱싱하게 살아 움직이는 꽃게들.

선별하는 손길도 분주합니다.

평년보다 수확량이 많아 위판장은 정신없이 바빠집니다.

살이 통통하게 올라 맛이 좋다고 알려진 수꽃게가 더 많이 잡혔습니다.

[문성훈/서산수협 중도매인 : "올해는 제가 봤을 때 품질이 작년, 재작년보다 한층 우수하다는 생각이 들다 보니 소비자들이 원하는 질 좋은 수꽃게, 가장 인기가 많지 않을까 싶긴 합니다."]

이렇게 선별된 꽃게는 당일 점심쯤 전국 마트에 도착합니다.

["오늘 들어온 상품이 금어기 끝나고 바로 들어와서 살이 가장 꽉찼어요. 고객님. 꽃게는 놓치지 마세요. 올해 최저가입니다."]

올해 첫 가을 꽃게 할인 소식에 모여든 소비자들.

매대에서 조금이라도 더 통통하게 살이 오른 게를 골라봅니다.

[유명호/서울 양천구 : "꽃게가 지금 금어기가 풀려서 많이 좀 사볼까 해서 왔어요. 반값정도요. kg에 2만 5천~3만원했던 거 같은데 지금 상당히 싸게 산 거 같아요."]

대형마트들은 금어기가 풀리자마자 꽃게 할인 경쟁에 들어갔습니다.

KBS 뉴스 최지현입니다.

촬영기자:황종원/영상편집:권혜미

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 금어기 풀린 첫날…“당일 잡은 꽃게가 마트로”
    • 입력 2025-08-21 23:49:31
    • 수정2025-08-21 23:53:46
    뉴스라인 W
[앵커]

오늘부터 꽃게 금어기가 해제되면서 가을 꽃게잡이가 본격 시작됐습니다.

첫날 꽃게잡이 결과는 풍년이라고 하는데요.

당일 새벽 서해안에서 잡은 꽃게가 마트에서 소비자들을 만나는 과정을 최지현 기자가 따라가 봤습니다.

[리포트]

해도 뜨지 않은 이른 새벽, 조업을 마친 꽃게잡이 배가 항구로 들어왔습니다.

배 한가득 실린 갓 잡힌 꽃게들, 컨테이너 마다 가을 햇꽃게가 꽉꽉 찼습니다.

올해 금어기가 풀린 첫 조업 현장입니다.

이날 첫 번째 어선 한 척이 잡은 꽃게 양은 4t입니다.

작년보다 수확량이 50% 늘었습니다.

싱싱하게 살아 움직이는 꽃게들.

선별하는 손길도 분주합니다.

평년보다 수확량이 많아 위판장은 정신없이 바빠집니다.

살이 통통하게 올라 맛이 좋다고 알려진 수꽃게가 더 많이 잡혔습니다.

[문성훈/서산수협 중도매인 : "올해는 제가 봤을 때 품질이 작년, 재작년보다 한층 우수하다는 생각이 들다 보니 소비자들이 원하는 질 좋은 수꽃게, 가장 인기가 많지 않을까 싶긴 합니다."]

이렇게 선별된 꽃게는 당일 점심쯤 전국 마트에 도착합니다.

["오늘 들어온 상품이 금어기 끝나고 바로 들어와서 살이 가장 꽉찼어요. 고객님. 꽃게는 놓치지 마세요. 올해 최저가입니다."]

올해 첫 가을 꽃게 할인 소식에 모여든 소비자들.

매대에서 조금이라도 더 통통하게 살이 오른 게를 골라봅니다.

[유명호/서울 양천구 : "꽃게가 지금 금어기가 풀려서 많이 좀 사볼까 해서 왔어요. 반값정도요. kg에 2만 5천~3만원했던 거 같은데 지금 상당히 싸게 산 거 같아요."]

대형마트들은 금어기가 풀리자마자 꽃게 할인 경쟁에 들어갔습니다.

KBS 뉴스 최지현입니다.

촬영기자:황종원/영상편집:권혜미
최지현
최지현

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 구속

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 구속
이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ <br>제시…“미 공조·북 대화”

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”
김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’

김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’
[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사

[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.