[라인W 날씨] 당분간 폭염 계속…내일 남부 소나기

오늘도 한낮에 푹푹 찌는 듯한 더위가 이어졌습니다.



전국 대부분 지역에 폭염 특보가 내려진 가운데, 당분간 한낮 체감 온도 35도 안팎의 무더위가 계속될 전망입니다.



오늘 대기 불안정으로 전국 곳곳에 갑작스레 소나기가 찾아온 곳이 많았죠.



내일은 오후 한때 남부지방과 제주를 중심으로 벼락을 동반한 소나기가 내리겠습니다.



도심지의 열기가 식지 않아 밤사이 열대야가 나타나는 곳이 많겠고, 내일 한낮에 강릉과 대전이 35도까지 올라 덥겠습니다.



내일 한낮에 전주 35도, 목포 33도까지 오르는 등 오늘과 비슷하겠습니다.



내일 포항과 대구의 낮 기온이 36도까지 크게 오르겠습니다.



소나기가 그치고 나면 습도가 높아질 수 있어 더 덥게 느껴지겠습니다.



물결은 남해 먼바다에서 최고 2.5m로 다소 높게 일겠습니다.



이번 주말에는 소나기 소식이 이어지겠고, 다음 주엔 비 소식이 잦을 전망입니다.



날씨였습니다.



강아랑 기상캐스터/그래픽:박혜령/진행:이지현



