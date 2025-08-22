뉴스광장 1부

‘불공정 합의’ 논란 속 한미 원전 협력 가능성

입력 2025.08.22 (06:12) 수정 2025.08.22 (06:20)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

조현 외교부장관, 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?

조현 외교부장관, 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?
여 “노예계약 국정조사”…야 “전임 정부 망신주기”

여 “노예계약 국정조사”…야 “전임 정부 망신주기”

다음
[앵커]

체코 원전 수주를 앞두고 한미 원자력 업체 간 맺은 '합의'에 대해 '불공정','굴욕' 논란도 계속되고 있습니다.

이런 가운데 한미 정상회담을 계기로 한 양국 간 원전 협력 가능성도 조심스럽게 제기됩니다.

이재희 기자가 보도합니다.

[리포트]

막대한 로열티에 북미·유럽 시장 진출 포기.

한미 간 '불공정' 비밀 합의를 한 것 아니냔 논란에 계약 당사자인 한수원 사장은 이렇게 말했습니다.

[황주호/한국수력원자력 사장/19일 : "웨스팅하우스는 공급망이 없습니다. 어느 정도 포션을 가져가도 결국 공급망이 있는 쪽으로 와서 의뢰를 할 수밖에 없는…."]

한미가 협력해 해외 시장에 진출할 수도 있단 설명으로 해석될 수 있는 발언.

미국 웨스팅하우스가 설계·원천 기술 중심인 만큼 시공에 강점이 있는 한국이 동참해 원전 프로젝트를 진행할 수 있단 구상으로 보입니다.

트럼프 대통령은 2050년까지 미국 원전 설비 용량을 4배 늘리겠다고 공언해왔습니다.

[트럼프/미국 대통령/5월 : "이건 전부 원자력입니다. 그냥 산업이 아니라 훌륭한 산업이죠. 우리는 이를 올바르게 추진해야 합니다."]

계획대로라면 원전 약 3백 기를 추가 건설해야 하는데, 미국은 지난 1979년 스리마일섬 원전 사고 뒤 신규 원전 건설을 사실상 중단해 공급망이 붕괴됐습니다.

여기서 한국 동참 가능성이 조심스럽게 제기되는 겁니다.

[정용훈/카이스트 원자력 및 양자공학과 교수 : "프랑스는 미국보다 더하면 더 했지 덜하지도 않습니다. 일본은 (시공)해 본 적이 더 오래됐고요. 우리를 파트너로 잡는 것밖에는 사실상 다른 카드는 없어 보입니다."]

[박종운/동국대 에너지전기공학과 교수 : "사업이 뜨면 건설사 쫙 보다가 우리는 미국 건설사는 안 되겠다 그러면 중국도 있고 한국도 있고 그렇잖아요. 그러면 싼 데다가 주겠지."]

원전 협력은 이번 한미 정상회담의 핵심 의제이기도 합니다.

이 기간 원전 산업과 관련한 민관 합의도 이뤄지는 걸로 확인됐는데, 김정관 산업부 장관과 한전, 한수원 사장이 잇따라 방미합니다.

KBS 뉴스 이재희입니다.

영상편집:한찬의/그래픽:이호영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘불공정 합의’ 논란 속 한미 원전 협력 가능성
    • 입력 2025-08-22 06:12:12
    • 수정2025-08-22 06:20:40
    뉴스광장 1부
[앵커]

체코 원전 수주를 앞두고 한미 원자력 업체 간 맺은 '합의'에 대해 '불공정','굴욕' 논란도 계속되고 있습니다.

이런 가운데 한미 정상회담을 계기로 한 양국 간 원전 협력 가능성도 조심스럽게 제기됩니다.

이재희 기자가 보도합니다.

[리포트]

막대한 로열티에 북미·유럽 시장 진출 포기.

한미 간 '불공정' 비밀 합의를 한 것 아니냔 논란에 계약 당사자인 한수원 사장은 이렇게 말했습니다.

[황주호/한국수력원자력 사장/19일 : "웨스팅하우스는 공급망이 없습니다. 어느 정도 포션을 가져가도 결국 공급망이 있는 쪽으로 와서 의뢰를 할 수밖에 없는…."]

한미가 협력해 해외 시장에 진출할 수도 있단 설명으로 해석될 수 있는 발언.

미국 웨스팅하우스가 설계·원천 기술 중심인 만큼 시공에 강점이 있는 한국이 동참해 원전 프로젝트를 진행할 수 있단 구상으로 보입니다.

트럼프 대통령은 2050년까지 미국 원전 설비 용량을 4배 늘리겠다고 공언해왔습니다.

[트럼프/미국 대통령/5월 : "이건 전부 원자력입니다. 그냥 산업이 아니라 훌륭한 산업이죠. 우리는 이를 올바르게 추진해야 합니다."]

계획대로라면 원전 약 3백 기를 추가 건설해야 하는데, 미국은 지난 1979년 스리마일섬 원전 사고 뒤 신규 원전 건설을 사실상 중단해 공급망이 붕괴됐습니다.

여기서 한국 동참 가능성이 조심스럽게 제기되는 겁니다.

[정용훈/카이스트 원자력 및 양자공학과 교수 : "프랑스는 미국보다 더하면 더 했지 덜하지도 않습니다. 일본은 (시공)해 본 적이 더 오래됐고요. 우리를 파트너로 잡는 것밖에는 사실상 다른 카드는 없어 보입니다."]

[박종운/동국대 에너지전기공학과 교수 : "사업이 뜨면 건설사 쫙 보다가 우리는 미국 건설사는 안 되겠다 그러면 중국도 있고 한국도 있고 그렇잖아요. 그러면 싼 데다가 주겠지."]

원전 협력은 이번 한미 정상회담의 핵심 의제이기도 합니다.

이 기간 원전 산업과 관련한 민관 합의도 이뤄지는 걸로 확인됐는데, 김정관 산업부 장관과 한전, 한수원 사장이 잇따라 방미합니다.

KBS 뉴스 이재희입니다.

영상편집:한찬의/그래픽:이호영
이재희
이재희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

건진법사 전성배 씨, 구속영장 발부

건진법사 전성배 씨, 구속영장 발부
오늘 한덕수 3차 소환…막판 <br>혐의 다지기 총력

오늘 한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력
조현 외교부장관, 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?

조현 외교부장관, 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?
방문진법, 국회 본회의 통과…<br>EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.