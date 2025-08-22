여 “노예계약 국정조사”…야 “전임 정부 망신주기”
입력 2025.08.22 (06:14) 수정 2025.08.22 (06:21)
[앵커]
'불공정 합의' 논란은 정치권에도 불똥이 튀었습니다.
더불어민주당은 "노예 계약"이라며 진상 조사에 착수해야한다고 목소리를 높였고, 국민의힘은 윈원 협상이었는데, 여권이 전임 정부 망신주기를 하고 있다고 맞받았습니다.
보도에 이유민 기자입니다.
[리포트]
"원전 주권을 팔아먹은 매국 행위".
더불어민주당은 기술 사용료 50년 지급과 물품·용역 구매 의무가 담긴 한수원·웨스팅하우스 합의를 '노예 계약'으로 규정했습니다.
윤석열 정부가 비상계엄 직전 홍보용 치적에 매달려 밀실에서 협정을 강행했다며, 청문회와 국정조사 등 국회 차원의 진상 조사가 필요하다고 주장했습니다.
[김정호/더불어민주당 의원 : "한국 원전 산업의 미래 가능성마저도 송두리째 미국 웨스팅하우스의 종속을 자임한, 자초한 그런 불평등한 내용의 독소조항입니다."]
조국혁신당과 진보당도 "매우 비상식적인 굴욕적 협상" "미래를 찾기 어려운 불공정 계약" 이라고 비판했습니다.
국민의힘은 "전임 정부 망신주기"라고 맞받았습니다.
중장기적 협력을 통해 한국 원전의 미국 시장 교두보를 마련하는 윈-윈 협상이었다며, 정부·여당의 공세는 정치적 선동이라고 비판했습니다.
[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "(이재명 대통령이 임명한) 산업통상자원부 장관도 정상적으로 이루어진 계약이라고 밝혔습니다. 마이너스보다 플러스가 훨씬 더 큰 계약이 될 것으로 전망이 됩니다."]
지난달 타결된 한미 관세 협상도 겨냥했습니다.
이 정도의 원전 협정을 불리하다고 한다면, 3천5백억 달러 투자와 천억 달러 구매에 15% 관세까지, 이재명 정부의 관세 협상은 을사늑약으로 불러야 한다고 목소리를 높였습니다.
KBS 뉴스 이유민입니다.
이유민 기자
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.