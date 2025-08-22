뉴스광장 1부

여 “노예계약 국정조사”…야 “전임 정부 망신주기”

입력 2025.08.22 (06:14) 수정 2025.08.22 (06:21)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘불공정 합의’ 논란 속 한미 원전 협력 가능성

‘불공정 합의’ 논란 속 한미 원전 협력 가능성
방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행

다음
[앵커]

'불공정 합의' 논란은 정치권에도 불똥이 튀었습니다.

더불어민주당은 "노예 계약"이라며 진상 조사에 착수해야한다고 목소리를 높였고, 국민의힘은 윈원 협상이었는데, 여권이 전임 정부 망신주기를 하고 있다고 맞받았습니다.

보도에 이유민 기자입니다.

[리포트]

"원전 주권을 팔아먹은 매국 행위".

더불어민주당은 기술 사용료 50년 지급과 물품·용역 구매 의무가 담긴 한수원·웨스팅하우스 합의를 '노예 계약'으로 규정했습니다.

윤석열 정부가 비상계엄 직전 홍보용 치적에 매달려 밀실에서 협정을 강행했다며, 청문회와 국정조사 등 국회 차원의 진상 조사가 필요하다고 주장했습니다.

[김정호/더불어민주당 의원 : "한국 원전 산업의 미래 가능성마저도 송두리째 미국 웨스팅하우스의 종속을 자임한, 자초한 그런 불평등한 내용의 독소조항입니다."]

조국혁신당과 진보당도 "매우 비상식적인 굴욕적 협상" "미래를 찾기 어려운 불공정 계약" 이라고 비판했습니다.

국민의힘은 "전임 정부 망신주기"라고 맞받았습니다.

중장기적 협력을 통해 한국 원전의 미국 시장 교두보를 마련하는 윈-윈 협상이었다며, 정부·여당의 공세는 정치적 선동이라고 비판했습니다.

[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "(이재명 대통령이 임명한) 산업통상자원부 장관도 정상적으로 이루어진 계약이라고 밝혔습니다. 마이너스보다 플러스가 훨씬 더 큰 계약이 될 것으로 전망이 됩니다."]

지난달 타결된 한미 관세 협상도 겨냥했습니다.

이 정도의 원전 협정을 불리하다고 한다면, 3천5백억 달러 투자와 천억 달러 구매에 15% 관세까지, 이재명 정부의 관세 협상은 을사늑약으로 불러야 한다고 목소리를 높였습니다.

KBS 뉴스 이유민입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 여 “노예계약 국정조사”…야 “전임 정부 망신주기”
    • 입력 2025-08-22 06:14:50
    • 수정2025-08-22 06:21:18
    뉴스광장 1부
[앵커]

'불공정 합의' 논란은 정치권에도 불똥이 튀었습니다.

더불어민주당은 "노예 계약"이라며 진상 조사에 착수해야한다고 목소리를 높였고, 국민의힘은 윈원 협상이었는데, 여권이 전임 정부 망신주기를 하고 있다고 맞받았습니다.

보도에 이유민 기자입니다.

[리포트]

"원전 주권을 팔아먹은 매국 행위".

더불어민주당은 기술 사용료 50년 지급과 물품·용역 구매 의무가 담긴 한수원·웨스팅하우스 합의를 '노예 계약'으로 규정했습니다.

윤석열 정부가 비상계엄 직전 홍보용 치적에 매달려 밀실에서 협정을 강행했다며, 청문회와 국정조사 등 국회 차원의 진상 조사가 필요하다고 주장했습니다.

[김정호/더불어민주당 의원 : "한국 원전 산업의 미래 가능성마저도 송두리째 미국 웨스팅하우스의 종속을 자임한, 자초한 그런 불평등한 내용의 독소조항입니다."]

조국혁신당과 진보당도 "매우 비상식적인 굴욕적 협상" "미래를 찾기 어려운 불공정 계약" 이라고 비판했습니다.

국민의힘은 "전임 정부 망신주기"라고 맞받았습니다.

중장기적 협력을 통해 한국 원전의 미국 시장 교두보를 마련하는 윈-윈 협상이었다며, 정부·여당의 공세는 정치적 선동이라고 비판했습니다.

[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "(이재명 대통령이 임명한) 산업통상자원부 장관도 정상적으로 이루어진 계약이라고 밝혔습니다. 마이너스보다 플러스가 훨씬 더 큰 계약이 될 것으로 전망이 됩니다."]

지난달 타결된 한미 관세 협상도 겨냥했습니다.

이 정도의 원전 협정을 불리하다고 한다면, 3천5백억 달러 투자와 천억 달러 구매에 15% 관세까지, 이재명 정부의 관세 협상은 을사늑약으로 불러야 한다고 목소리를 높였습니다.

KBS 뉴스 이유민입니다.
이유민
이유민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

건진법사 전성배 씨, 구속영장 발부

건진법사 전성배 씨, 구속영장 발부
오늘 한덕수 3차 소환…막판 <br>혐의 다지기 총력

오늘 한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력
조현 외교부장관, 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?

조현 외교부장관, 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?
방문진법, 국회 본회의 통과…<br>EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.