뉴스광장 1부

상가로 돌진한 택시, 보행자 2명 부상…SRT 고장으로 최대 100분 지연

입력 2025.08.22 (06:18) 수정 2025.08.22 (07:58)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
사상자 2명 작업계획서에 이름 조차 없었다

사상자 2명 작업계획서에 이름 조차 없었다

다음
[앵커]

어제저녁 서울 마포구의 한 골목길에서 택시가 갑자기 속도를 높이면서 보행자 2명이 다쳤습니다.

또 SRT 열차 한 대가 동탄역에 멈추면서 상·하행 열차가 최대 100분까지 지연되는 등 승객들이 불편을 겪었습니다.

이원희 기자가 보도합니다.

[리포트]

택시 한 대가 멈추더니 갑자기 속도를 내 상가로 돌진합니다.

잠시 후 보행자 두 명을 치고, 건물 벽에 비스듬히 기댄 채 급정거합니다.

사고가 난 건 어제 오후 6시 40분쯤, 보행자 2명과 60대 운전자가 다쳤지만 모두 생명에 지장은 없는 상탭니다.

[목격자 : "소주병 깨지듯이 유리 소리가, 그냥 '와장창' 이런 소리만 들었습니다. 조수석 쪽으로 차가 기울어져서."]

경찰 조사 결과, 음주나 약물 운전 정황은 나오지 않았습니다.

경찰은 CCTV 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위를 파악하고 있습니다.

["열차 고장으로 인해 약 20분 후에 대체 열차로 1번 타는 곳으로 들어올 예정입니다."]

어제 오후 5시 반쯤, 광주송정역을 출발해 수서역으로 가던 SRT 열차가 동탄역에서 운행을 멈췄습니다.

승객 650명은 다른 교통수단으로 갈아탔습니다.

고장 난 열차가 한 개 선로를 차지하면서, 양방향 후속 열차 운행이 20분에서 최대 100분까지 지연됐습니다.

[조호/열차 탑승객 : "23시 정도 도착이었는데 (새벽) 01시 대로 넘어가는 거죠. 택시나 이런 거로라도 이동해서 일정을 소화 시켜야 될 것 같습니다."]

SRT 운영사는 브레이크가 풀리지 않아 운행이 불가능해졌다며 정확한 고장 원인을 조사하고 있습니다.

KBS 뉴스 이원희입니다.

촬영기자:안민식/영상편집:김유진/화면제공:시청자 조호

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 상가로 돌진한 택시, 보행자 2명 부상…SRT 고장으로 최대 100분 지연
    • 입력 2025-08-22 06:18:11
    • 수정2025-08-22 07:58:50
    뉴스광장 1부
[앵커]

어제저녁 서울 마포구의 한 골목길에서 택시가 갑자기 속도를 높이면서 보행자 2명이 다쳤습니다.

또 SRT 열차 한 대가 동탄역에 멈추면서 상·하행 열차가 최대 100분까지 지연되는 등 승객들이 불편을 겪었습니다.

이원희 기자가 보도합니다.

[리포트]

택시 한 대가 멈추더니 갑자기 속도를 내 상가로 돌진합니다.

잠시 후 보행자 두 명을 치고, 건물 벽에 비스듬히 기댄 채 급정거합니다.

사고가 난 건 어제 오후 6시 40분쯤, 보행자 2명과 60대 운전자가 다쳤지만 모두 생명에 지장은 없는 상탭니다.

[목격자 : "소주병 깨지듯이 유리 소리가, 그냥 '와장창' 이런 소리만 들었습니다. 조수석 쪽으로 차가 기울어져서."]

경찰 조사 결과, 음주나 약물 운전 정황은 나오지 않았습니다.

경찰은 CCTV 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위를 파악하고 있습니다.

["열차 고장으로 인해 약 20분 후에 대체 열차로 1번 타는 곳으로 들어올 예정입니다."]

어제 오후 5시 반쯤, 광주송정역을 출발해 수서역으로 가던 SRT 열차가 동탄역에서 운행을 멈췄습니다.

승객 650명은 다른 교통수단으로 갈아탔습니다.

고장 난 열차가 한 개 선로를 차지하면서, 양방향 후속 열차 운행이 20분에서 최대 100분까지 지연됐습니다.

[조호/열차 탑승객 : "23시 정도 도착이었는데 (새벽) 01시 대로 넘어가는 거죠. 택시나 이런 거로라도 이동해서 일정을 소화 시켜야 될 것 같습니다."]

SRT 운영사는 브레이크가 풀리지 않아 운행이 불가능해졌다며 정확한 고장 원인을 조사하고 있습니다.

KBS 뉴스 이원희입니다.

촬영기자:안민식/영상편집:김유진/화면제공:시청자 조호
이원희
이원희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

건진법사 전성배 씨, 구속영장 발부

건진법사 전성배 씨, 구속영장 발부
오늘 한덕수 3차 소환…막판 <br>혐의 다지기 총력

오늘 한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력
조현 외교부장관, 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?

조현 외교부장관, 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?
방문진법, 국회 본회의 통과…<br>EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.