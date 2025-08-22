뉴스광장 1부

사상자 2명 작업계획서에 이름 조차 없었다

입력 2025.08.22 (06:19) 수정 2025.08.22 (07:58)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

상가로 돌진한 택시, 보행자 2명 부상…SRT 고장으로 최대 100분 지연

상가로 돌진한 택시, 보행자 2명 부상…SRT 고장으로 최대 100분 지연
선로 옆 이동…“열차 운행 확인한 무전 기록 없어”

선로 옆 이동…“열차 운행 확인한 무전 기록 없어”

다음
[앵커]

7명의 사상자를 낸 경북 청도 열차 사고.

이 중 사망자 1명과 부상자 1명은 작업계획서 명단에도 없는 걸로 확인됐습니다.

사고 당일 하청업체 작업자 2명이 교체되면서 벌어진 일인데, 이들이 안전교육을 제대로 받았는지 왜 서류상 명단과 실제 작업자가 일치하지 않는지 조사가 필요합니다.

먼저 윤아림 기자입니다.

[리포트]

선로 옆으로 작업자 7명이 일렬로 걸어갑니다.

코레일 소속 작업감독관 1명과 안전점검 외부업체 직원 6명입니다.

이들은 작업책임자와 철도운행안전관리자, 안전관리자, 열차감시원, 기술자로 각각의 역할이 나눠져 있었습니다.

그런데 열차감시원과 기술자 등 2명이 당일에 교체 투입됐습니다.

사고 당일 작성된 작업계획서, 작업 2시간 전 10분간 안전교육을 했다고 돼있습니다.

직접 서명도 했습니다.

그런데 실제 투입된 작업자 2명의 이름이 없습니다.

이 2명의 작업자 가운데 1명은 사망했고, 또 다른 한명을 중상을 입었습니다.

작업자 각각의 음주여부와 피로도 수면시간까지 체크해 작업 적합성도 판정했는데 작업에 투입된 사람과 다른 사람일 가능성이 있단 얘깁니다.

안전교육 일지에 서명한 이름도 실제 작업자와 불일치합니다.

거짓 서명을 한건지 안전교육 후 교체된건지 확인되지 않는 상황.

교체된 작업자 중에는 열차 접근을 알리게 돼있는 열차감시원도 있었습니다.

[윤경철/송원대 철도운전경영학과 교수 : "당연히 관리 부실이죠. 들어가는 사람하고 거기에 써진 사람하고 다르다면 기본적인 그런 관리부터가 안 된 거죠."]

코레일 측은 당일 작업자 2명이 왜 작업계획서상과는 다르게 교체됐는지 확인하기 어렵다고 밝혔습니다.

한문희 코레일 사장은 이번 사고에 대해 무거운 책임을 통감한다며 사의를 표명했습니다.

KBS 뉴스 윤아림입니다.

촬영기자:허수곤 최동희/영상편집:한효정/그래픽:김지혜

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 사상자 2명 작업계획서에 이름 조차 없었다
    • 입력 2025-08-22 06:19:40
    • 수정2025-08-22 07:58:35
    뉴스광장 1부
[앵커]

7명의 사상자를 낸 경북 청도 열차 사고.

이 중 사망자 1명과 부상자 1명은 작업계획서 명단에도 없는 걸로 확인됐습니다.

사고 당일 하청업체 작업자 2명이 교체되면서 벌어진 일인데, 이들이 안전교육을 제대로 받았는지 왜 서류상 명단과 실제 작업자가 일치하지 않는지 조사가 필요합니다.

먼저 윤아림 기자입니다.

[리포트]

선로 옆으로 작업자 7명이 일렬로 걸어갑니다.

코레일 소속 작업감독관 1명과 안전점검 외부업체 직원 6명입니다.

이들은 작업책임자와 철도운행안전관리자, 안전관리자, 열차감시원, 기술자로 각각의 역할이 나눠져 있었습니다.

그런데 열차감시원과 기술자 등 2명이 당일에 교체 투입됐습니다.

사고 당일 작성된 작업계획서, 작업 2시간 전 10분간 안전교육을 했다고 돼있습니다.

직접 서명도 했습니다.

그런데 실제 투입된 작업자 2명의 이름이 없습니다.

이 2명의 작업자 가운데 1명은 사망했고, 또 다른 한명을 중상을 입었습니다.

작업자 각각의 음주여부와 피로도 수면시간까지 체크해 작업 적합성도 판정했는데 작업에 투입된 사람과 다른 사람일 가능성이 있단 얘깁니다.

안전교육 일지에 서명한 이름도 실제 작업자와 불일치합니다.

거짓 서명을 한건지 안전교육 후 교체된건지 확인되지 않는 상황.

교체된 작업자 중에는 열차 접근을 알리게 돼있는 열차감시원도 있었습니다.

[윤경철/송원대 철도운전경영학과 교수 : "당연히 관리 부실이죠. 들어가는 사람하고 거기에 써진 사람하고 다르다면 기본적인 그런 관리부터가 안 된 거죠."]

코레일 측은 당일 작업자 2명이 왜 작업계획서상과는 다르게 교체됐는지 확인하기 어렵다고 밝혔습니다.

한문희 코레일 사장은 이번 사고에 대해 무거운 책임을 통감한다며 사의를 표명했습니다.

KBS 뉴스 윤아림입니다.

촬영기자:허수곤 최동희/영상편집:한효정/그래픽:김지혜
윤아림
윤아림 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

건진법사 전성배 씨, 구속영장 발부

건진법사 전성배 씨, 구속영장 발부
오늘 한덕수 3차 소환…막판 <br>혐의 다지기 총력

오늘 한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력
조현 외교부장관, 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?

조현 외교부장관, 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?
방문진법, 국회 본회의 통과…<br>EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.