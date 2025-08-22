[잇슈 컬처] “극장에서 따라 부른다”…‘케데헌’ 싱어롱 특별 상영
입력 2025.08.22 (06:55) 수정 2025.08.22 (06:59)
세계적 열풍을 일으킨 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 극장 스크린을 통해 국내 관객과 만납니다.
다음 달 열리는 제30회 부산국제영화제의 특별 상영작 중 하나로 이 작품이 선정된 건데요.
영화제 측은 전 세계 음원 차트를 휩쓴 '케이팝 데몬 헌터스'의 음악적 매력을 대형 극장에서 즐길 수 있도록 국내 첫 극장 상영이자 싱어롱 상영회를 개최한다고 밝혔습니다.
싱어롱은 영화 속 노래를 관객이 함께 따라 부를 수 있는-일명 '떼창'이 가능한 상영 방식으로, 마치 콘서트장처럼 자유로운 분위기가 특징인데요.
'케이팝 데몬 헌터스'는 삽입곡들의 높은 인기에 힘입어 북미와 영국 등 해외 여러 나라에서 싱어롱 이벤트가 이어지고 있습니다.
- KBS의 기사 모음
