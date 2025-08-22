[잇슈 컬처] ‘할리우드 진출’ 김태희 “조연급이지만 영광”

동영상 고정 취소

배우 '김태희'씨의 할리우드 진출작 '버터플라이'가 국내에도 공개됩니다.



주인공만 맡아온 김태희 씨가, 이번엔 조연급 배역인데도 흔쾌히 출연을 결정했다는데요.



이유가 무엇인지 만나보시죠.



미국 아마존 프라임 비디오- '버터플라이'의 배우 김태희 씨가 작품에 출연한 배경과 소감을 전했습니다.



김태희 씨는 자신이 주연으로 활약한 기존 드라마와 달리 이번 작품에선 이야기의 개연성을 뒷받침하는 주·조연급이라며 등장하는 분량이 많지는 않지만 공감할 수 있는 배역이고, 한국 여성에 대한 좋은 이미지를 선보일 수 있다면 영광스러운 일이라고 말했습니다.



'버터플라이'는 전직 정보요원과 그를 노리는 현직 요원의 대립을 그린 작품으로 한국계 미국인 배우 '대니얼 대 킴'이 주연과 제작을 맡았고요.



김태희 씨 외에도 김지훈, 박해수, 성동일 씨 등의 한국 배우가 출연했습니다.



지금까지 '잇슈 컬처'였습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!