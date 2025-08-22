“이제 포토샵 안 써요”…어도비, 인공지능에 휘청? [잇슈 머니]

동영상 고정 취소

[앵커]



두 번째 키워드 '인공지능이 삼키는 산업들' 이라고 하셨어요.



개발자 몸값이 급등한다곤 하지만 인공지능이 대체할 수 있는 초기 개발자 수요는 오히려 줄어드는 것처럼 인공지능이 빠르게 잠식하는 산업이 있다고요?



[답변]



그렇습니다.



이게 가장 극명하게 드러나는 분야는 역설적으로 인간의 섬세한 감각과 창의력이 요구되는 디자인용 소프트웨어나 컨설팅 시장인데요.



포토샵으로 유명한 미국의 소프트웨어 기업 어도비 잘 아실 겁니다.



업계의 대표선수였던 이 회사, 최근에는 인공지능 기반 이미지 생성 도구인 '미드저니'나 '달리' 같은 서비스가 등장하면서 지위를 위협받고 있습니다.



과거엔 사진 수정에 전문 인력과 높은 편집 기술, 이걸 받쳐줄 소프트웨어가 필요했지만, 이젠 인공지능 프롬프터에 명령만 정확히 내리면 원하는 이미지를 쉽게 얻을 수 있어섭니다.



특히 꽤 긴 시간이 필요한 사람 손과 달라서 작업 시간은 비교하기 어려울 정도로 단축됩니다.



[앵커]



안 그래도 이미 웹툰이나 그림책 시장 등에서 그림 작가가 필요한 자리를 인공지능이 대체하고 있다는 얘기가 나오는데, 관련 업계의 긴장감이 크겠어요?



[답변]



맞습니다.



그래서 전통의 포토샵 강자 어도비도 '파이어플라이'라는 인공지능 기반 도구를 내놨지만, 이미 무료이거나 훨씬 값싼 도구들이 시장에 확산돼 의미 있는 반격은 하지 못하고 있습니다.



어도비 주가는 올해 들어 20% 남짓 하락했는데, 2분기에 시장 전망을 웃도는 실적 내고도 주가가 빠진 데엔 이런 시장 변화가 컸습니다.



증권가의 전망도 비관적으로 바뀌었습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!