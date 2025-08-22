[잇슈 머니] 치킨·분식집 줄폐업하는데…요즘 뜬다는 ‘이 업종’

동영상 고정 취소

정부가 민생회복 소비쿠폰을 통해 바닥 경기에 군불을 지피곤 있는데, 가뜩이나 어렵던 자영업 경기가 코로나 이후 좀체 살아나질 않고 있다고요?



요즘 소비쿠폰으로 반짝 손님이 늘었다는 곳들이 있지만, 자영업 생존율이 참 낮다는 거 널리 알려졌지요.



국세청 통계를 보면, 지난해 폐업 신고한 사업자는 100만 8천여 명으로 통계 작성 이래 처음 100만 명을 넘었습니다.



내수 부진으로 간판 내리는 집이 그만큼 많다는 뜻입니다.



폐업률은 9%가 넘어서 사업자 10명 중 1명은 장사를 접은 걸로 나타났습니다.



국세청이 집계한 100대 생활업종 3년 평균 생존율은 54%.



전 업종으로 봐도 절반을 간신히 넘기는 수준이지만, 창업이 많은 업종으로 좁히면 생존율은 더 낮아집니다.



커피음료점은 53%로 전체 평균을 약간 밑돌았고, 치킨전문점은 45%, 분식점은 46%로 절반도 생존하지 못하는 걸로 나타났습니다.



그런데 다들 하던 가게도 접을 만큼 어려운 지금 조용히 호황을 맞은 업종이 있다고요?



가게 얻어 장사를 해보신 분들은 잘 아실 텐데, 영업을 접을 땐 반드시 원상복구를 하고 나와야 합니다.



그러니까 해당 점포에서 내가 쓰던 시설을 철거하는 데 그치는 게 아니라, 세 들어가기 전의 상태로 돌려놔야 보증금을 반환받을 수가 있다는 거지요.



그러다 보니 동네에서 인테리어 업체가 인력 끼고 운영하거나 철물점이 고물상과 연계해 운영하던 철거업이 어느새 산업화하는 중입니다.



이제는 본사를 두고 전국 단위 마케팅을 하며 원상복구까지 깔끔하게 마무리해 주는 '철거 스타트업'에다 폐업까지 가는 단계에서 정부의 월세 지원, 철거 지원금을 수령하게 돕는 '철거 컨설팅 업체'도 등장했습니다.



불경기가 '자영업계의 상조회사' 격인 철거업을 산업으로 키우는 셈입니다.



동네 상권에서 알음알음 진행하던 철거가 이렇게까지 몸집을 키웠다니 서글프기도 놀랍기도 한데, 구체적으로 어떤 일을 해주나요?



[답변]



예컨대 서울의 한 철거 스타트업은 수만 건의 철거 경험을 DB로 만들어서 인테리어 업체들이 제공하는 온라인 모의 견적 시스템을 운영하고 있습니다.



특히 여기에 인공지능 기술을 활용한다고 강조합니다.



철거할 매장의 사이즈를 입력하고 내부 사진 등을 올리면, 비슷한 가게 철거 케이스를 찾아 순식간에 견적을 내주는 식입니다.



이런 곳들은 과거 부동산 중개나 인테리어, 도배 중개 플랫폼들이 그랬듯 전국 단위 수백 개 협력사가 믿을 수 있게 일 처리를 해준다, 원스톱 서비스가 가능하다고 강조합니다.



그런데 동네 상권에선 문제가 생기면 바로 가서 항의하는 일이 가능한데, 플랫폼과 일을 할 때 간혹 약속이 지켜지지 않는다거나 하는 일이 발생하기도 하잖아요.



또 영세 철거 업체 역시 동네 상권 자영업자인 셈이라, 플랫폼이 전국 상권을 나눠 가지면 이분들이 설 자리가 줄어들 것 같기도 하고요?



[답변]



맞습니다.



요사이 철거 플랫폼과 철거 컨설팅 업체들이 자고 나면 하나씩 등장하고 있어서 신속히 견적을 내고 협력 업체와 최저가로 일해준다 홍보하는데, 이렇게 되면 동네의 작은 업체들은 설 자리를 잃을 수도 있다는 불안감도 현장에서 읽힙니다.



배달앱이나 택시 호출 앱 확장기처럼, 철거 플랫폼 안에 협력사로 들어가지 않으면 일감이 들어오질 않아 결국, 울며 겨자 먹기로 구독해야 할지 모른다는 긴장감을 토로하기도 합니다.



아울러 동네 상권은 문제가 생기면 바로 가서 바로잡는 게 가능하지만, 비대면으로 일을 맡긴 뒤 사후 문제 발생에 갈등 조절이 원활할 것인지 여부도 고민거립니다.



당국의 모니터가 필요해 보입니다.



