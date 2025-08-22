뉴스광장

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행

입력 2025.08.22 (07:11) 수정 2025.08.22 (07:57)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘불공정 합의’ 논란 속 한미 원전 협력 가능성

‘불공정 합의’ 논란 속 한미 원전 협력 가능성
국민의힘, 오늘 당대표 선출…‘과반’ 없으면 26일 확정

국민의힘, 오늘 당대표 선출…‘과반’ 없으면 26일 확정

다음
[앵커]

어제 국회에서는 MBC 대주주인 방송문화진흥회 지배구조를 바꾸는 방문진법 개정안이 여권 주도로 통과됐습니다.

한국교육방송공사 EBS법 개정안도 상정됐는데, 국민의힘은 필리버스터로 제동을 걸고 나섰습니다.

보도에 김청윤 기자입니다.

[리포트]

["가결되었음을 선포합니다."]

방송문화진흥회 지배구조를 바꾸는 방문진법 개정안이 국회 문턱을 넘었습니다.

방문진의 이사 수를 확대하고 방송학회 등에 추천권을 주는 내용으로, 방송3법 가운데 두번째로 국회 본회의를 통과했습니다.

이어 한국교육방송공사 EBS법 개정안이 상정되자 국민의힘은 반발하며 필리버스터로 맞섰습니다.

EBS법 개정안 역시 EBS의 이사 수를 늘리고 이사 추천 주체를 다양화하는 내용을 골자로 합니다.

국민의힘은 EBS 장악을 위한 악법이라고 비판했고.

[최형두/국민의힘 의원 : "강력한 노조 세력이 있는 공영방송 내부에 이제 그 세력이 공영방송 이사회를 장악하게 만들었다는 것이 이 방송법 개정안의 핵심이고…."]

민주당은 EBS의 공정성과 중립성을 보장할 법안이라고 주장했습니다.

[김우영/더불어민주당 의원 : "각 분야의 전문가 및 사회 각 분야의 대표성 등을 반영해 확대하고 사장 선출 방식을 보다 민주적이고 투명하게 하는 내용입니다."]

필리버스터는 민주당이 종결동의안을 제출함에 따라 24시간 뒤인 오늘 오전 끝이 나고 곧바로 EBS 법안 표결에 들어갈 전망입니다.

민주당은 이와함께 노조법 개정안, 즉 노란봉투법과 더 센 상법 개정안 등을 오는 25일까지 본회의에서 차례로 처리한다는 방침입니다.

이에 국민의힘은 모든 법안에 필리버스터로 표결 저지에 나선다는 계획이어서 여야의 대치 정국이 당분간 이어질 것으로 보입니다.

KBS 뉴스 김청윤입니다.

촬영기자:조영천/영상편집:박주연

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
    • 입력 2025-08-22 07:11:00
    • 수정2025-08-22 07:57:37
    뉴스광장
[앵커]

어제 국회에서는 MBC 대주주인 방송문화진흥회 지배구조를 바꾸는 방문진법 개정안이 여권 주도로 통과됐습니다.

한국교육방송공사 EBS법 개정안도 상정됐는데, 국민의힘은 필리버스터로 제동을 걸고 나섰습니다.

보도에 김청윤 기자입니다.

[리포트]

["가결되었음을 선포합니다."]

방송문화진흥회 지배구조를 바꾸는 방문진법 개정안이 국회 문턱을 넘었습니다.

방문진의 이사 수를 확대하고 방송학회 등에 추천권을 주는 내용으로, 방송3법 가운데 두번째로 국회 본회의를 통과했습니다.

이어 한국교육방송공사 EBS법 개정안이 상정되자 국민의힘은 반발하며 필리버스터로 맞섰습니다.

EBS법 개정안 역시 EBS의 이사 수를 늘리고 이사 추천 주체를 다양화하는 내용을 골자로 합니다.

국민의힘은 EBS 장악을 위한 악법이라고 비판했고.

[최형두/국민의힘 의원 : "강력한 노조 세력이 있는 공영방송 내부에 이제 그 세력이 공영방송 이사회를 장악하게 만들었다는 것이 이 방송법 개정안의 핵심이고…."]

민주당은 EBS의 공정성과 중립성을 보장할 법안이라고 주장했습니다.

[김우영/더불어민주당 의원 : "각 분야의 전문가 및 사회 각 분야의 대표성 등을 반영해 확대하고 사장 선출 방식을 보다 민주적이고 투명하게 하는 내용입니다."]

필리버스터는 민주당이 종결동의안을 제출함에 따라 24시간 뒤인 오늘 오전 끝이 나고 곧바로 EBS 법안 표결에 들어갈 전망입니다.

민주당은 이와함께 노조법 개정안, 즉 노란봉투법과 더 센 상법 개정안 등을 오는 25일까지 본회의에서 차례로 처리한다는 방침입니다.

이에 국민의힘은 모든 법안에 필리버스터로 표결 저지에 나선다는 계획이어서 여야의 대치 정국이 당분간 이어질 것으로 보입니다.

KBS 뉴스 김청윤입니다.

촬영기자:조영천/영상편집:박주연
김청윤
김청윤 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

건진법사 전성배 씨, 구속영장 발부

건진법사 전성배 씨, 구속영장 발부
오늘 한덕수 3차 소환…막판 <br>혐의 다지기 총력

오늘 한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력
조현 외교부장관, 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?

조현 외교부장관, 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?
방문진법, 국회 본회의 통과…<br>EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.