국민의힘, 오늘 당대표 선출…‘과반’ 없으면 26일 확정

동영상 고정 취소

국민의힘은 오늘 오후 2시부터 충북 청주에서 전당대회를 열고 차기 당 대표를 선출합니다.



본경선에는 김문수, 안철수, 조경태, 장동혁 후보가 진출한 상태로, 국민의힘은 지난 20일부터 이틀동안 진행된 당원 투표 80%와 국민 여론조사 20%를 반영해 당대표를 선출할 계획입니다.



다만, 과반 득표자가 없을 경우 상위 득표자 2명에 대한 결선투표를 진행하고, 오는 26일 국회에서 최종 당대표를 선출합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!