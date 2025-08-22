뉴스광장

콘서트장으로 변신한 연착 비행기…미 재즈 밴드의 깜짝 선물 [잇슈 SNS]

입력 2025.08.22 (07:32) 수정 2025.08.22 (07:41)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

움직이는 두 트럭 사이서 고난도 모터바이크 공중묘기 [잇슈 SNS]

움직이는 두 트럭 사이서 고난도 모터바이크 공중묘기 [잇슈 SNS]
용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중

용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중

다음
좁은 여객기 안을 즐거운 재즈 콘서트장으로 변신시킨 한 재즈 밴드의 영상이 미국에서 화제가 되고 있습니다.

색소폰과 트럼본의 경쾌한 하모니가 구석구석 울려퍼지는 이곳, 콘서트 장이 아니라 여러 승객이 타고 있는 여객기 안입니다.

이 깜짝 공연자들은 미국의 유명 색소폰 연주자 데이브 코즈와 그의 재즈 밴드 멤버들입니다.

이들은 지난주 투어 공연을 위해 미국 세인트루이스에서 시애틀로 가는 알래스카 항공 여객기에 타고 있었는데요.

출발할 때부터 승무원 교대 문제로 한 차례 연착한 데 이어 기술적 문제로 아디아호주 보이시 공항으로 우회하게 되면서 당시 승객들은 또다시 활주로에서 기약없이 대기 중인 상태였다고 합니다.

그러자 이 재즈 밴드 연주자들은 지친 승객들을 위로하기 위해 즉석에서 깜짝 음악 공연을 선물했는데요.

좁은 기내 안을 즐거운 콘서트장으로 변신시킨 이 밴드의 영상은 며칠 만에 수십 만개의 좋아요를 받으며 화제를 이어가고 있습니다.

지금까지 잇슈 SNS 였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 콘서트장으로 변신한 연착 비행기…미 재즈 밴드의 깜짝 선물 [잇슈 SNS]
    • 입력 2025-08-22 07:32:06
    • 수정2025-08-22 07:41:03
    뉴스광장
좁은 여객기 안을 즐거운 재즈 콘서트장으로 변신시킨 한 재즈 밴드의 영상이 미국에서 화제가 되고 있습니다.

색소폰과 트럼본의 경쾌한 하모니가 구석구석 울려퍼지는 이곳, 콘서트 장이 아니라 여러 승객이 타고 있는 여객기 안입니다.

이 깜짝 공연자들은 미국의 유명 색소폰 연주자 데이브 코즈와 그의 재즈 밴드 멤버들입니다.

이들은 지난주 투어 공연을 위해 미국 세인트루이스에서 시애틀로 가는 알래스카 항공 여객기에 타고 있었는데요.

출발할 때부터 승무원 교대 문제로 한 차례 연착한 데 이어 기술적 문제로 아디아호주 보이시 공항으로 우회하게 되면서 당시 승객들은 또다시 활주로에서 기약없이 대기 중인 상태였다고 합니다.

그러자 이 재즈 밴드 연주자들은 지친 승객들을 위로하기 위해 즉석에서 깜짝 음악 공연을 선물했는데요.

좁은 기내 안을 즐거운 콘서트장으로 변신시킨 이 밴드의 영상은 며칠 만에 수십 만개의 좋아요를 받으며 화제를 이어가고 있습니다.

지금까지 잇슈 SNS 였습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

건진법사 전성배 씨, 구속영장 발부

건진법사 전성배 씨, 구속영장 발부
오늘 한덕수 3차 소환…막판 <br>혐의 다지기 총력

오늘 한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력
조현 외교부장관, 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?

조현 외교부장관, 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?
방문진법, 국회 본회의 통과…<br>EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.