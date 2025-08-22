콘서트장으로 변신한 연착 비행기…미 재즈 밴드의 깜짝 선물 [잇슈 SNS]
입력 2025.08.22 (07:32)
좁은 여객기 안을 즐거운 재즈 콘서트장으로 변신시킨 한 재즈 밴드의 영상이 미국에서 화제가 되고 있습니다.
색소폰과 트럼본의 경쾌한 하모니가 구석구석 울려퍼지는 이곳, 콘서트 장이 아니라 여러 승객이 타고 있는 여객기 안입니다.
이 깜짝 공연자들은 미국의 유명 색소폰 연주자 데이브 코즈와 그의 재즈 밴드 멤버들입니다.
이들은 지난주 투어 공연을 위해 미국 세인트루이스에서 시애틀로 가는 알래스카 항공 여객기에 타고 있었는데요.
출발할 때부터 승무원 교대 문제로 한 차례 연착한 데 이어 기술적 문제로 아디아호주 보이시 공항으로 우회하게 되면서 당시 승객들은 또다시 활주로에서 기약없이 대기 중인 상태였다고 합니다.
그러자 이 재즈 밴드 연주자들은 지친 승객들을 위로하기 위해 즉석에서 깜짝 음악 공연을 선물했는데요.
좁은 기내 안을 즐거운 콘서트장으로 변신시킨 이 밴드의 영상은 며칠 만에 수십 만개의 좋아요를 받으며 화제를 이어가고 있습니다.
