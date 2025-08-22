뉴스광장(전주)

과기부, 피지컬 AI 참여 기관 오늘 발표 전망

입력 2025.08.22 (07:49) 수정 2025.08.22 (09:51)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[게시판] ‘살롱 드 완산-1925년 첫 시작 전북 서양화’ 외

[게시판] ‘살롱 드 완산-1925년 첫 시작 전북 서양화’ 외
경찰, 전주지검서 흉기 난동 혐의 60대 체포

경찰, 전주지검서 흉기 난동 혐의 60대 체포

다음
과학기술부가 피지컬 AI 실증단지 조성을 위한 참여 기관과 기업, 대학을 이르면 오늘(22일) 발표할 전망됩니다.

현재 전북도와 네이버, 카이스트, 성균관대, 전북대와 현대차, 리벨리온 등이 컨소시엄 형태로 협업 체계를 갖췄습니다.

전북도는, 사업 구상 단계에 참여한 기관 대부분이 그대로 확정될 것으로 보고 있습니다.

또 반도체 부품이 핵심인 만큼, 다른 대기업과 중소기업들도 추가 참여를 희망하는 것으로 알려졌습니다.

정부는 앞으로 5년간 전북에 1조 원을 들여 피지컬 AI 핵심 기술을 시험·평가하는 국내 첫 실증단지를 추진하고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 과기부, 피지컬 AI 참여 기관 오늘 발표 전망
    • 입력 2025-08-22 07:49:44
    • 수정2025-08-22 09:51:00
    뉴스광장(전주)
과학기술부가 피지컬 AI 실증단지 조성을 위한 참여 기관과 기업, 대학을 이르면 오늘(22일) 발표할 전망됩니다.

현재 전북도와 네이버, 카이스트, 성균관대, 전북대와 현대차, 리벨리온 등이 컨소시엄 형태로 협업 체계를 갖췄습니다.

전북도는, 사업 구상 단계에 참여한 기관 대부분이 그대로 확정될 것으로 보고 있습니다.

또 반도체 부품이 핵심인 만큼, 다른 대기업과 중소기업들도 추가 참여를 희망하는 것으로 알려졌습니다.

정부는 앞으로 5년간 전북에 1조 원을 들여 피지컬 AI 핵심 기술을 시험·평가하는 국내 첫 실증단지를 추진하고 있습니다.
조선우
조선우 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

우원식 국회의장, 9월 3일 중국 전승절 행사 참석 확정

우원식 국회의장, 9월 3일 중국 전승절 행사 참석 확정
용인 30대 여성 살해용의자, <br>홍천 야산에서 잡혔다

용인 30대 여성 살해용의자, 홍천 야산에서 잡혔다
한덕수 3차 소환…막판 혐의 <br>다지기 총력

한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력
김건희 특검팀, ‘양평 고속도로 의혹’ 양평군청 등 10여 곳 압수수색

김건희 특검팀, ‘양평 고속도로 의혹’ 양평군청 등 10여 곳 압수수색
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.