경찰, 전주지검서 흉기 난동 혐의 60대 체포
입력 2025.08.22 (07:50) 수정 2025.08.22 (09:51)
전주덕진경찰서는 검찰 청사에서 흉기 난동을 벌인 60대 남성을 특수 협박 혐의로 붙잡아 조사하고 있습니다.
이 남성은 어제(21일) 오전 10시쯤 전주지방검찰청에서 검사를 만나게 해달라며, 흉기를 휘두른 혐의를 받고 있습니다.
이 과정에서 다친 사람은 없었습니다.
경찰은 이 남성이 과거 사건 처리에 불만을 품은 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
