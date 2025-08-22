뉴스광장(전주)

군산해경, ‘모기장 그물’ 불법 조업 어선 적발

입력 2025.08.22 (07:51)

군산해경은 그물코가 촘촘한 이른바 '모기장 그물'로 멸치를 잡던 어선을 적발했습니다.

해당 어선은 그제(20) 저녁 8시 반 군산시 옥도면 어청도 앞 바다에서 불법 그물로 조업한 혐의를 받고 있습니다.

해경의 검문 결과 선장을 제외한 선원 4명 모두 불법 체류 외국인으로 확인됐습니다.

해경은 이달 말 꽃게와 주꾸미 금어기가 해제되고 멸치와 새우 조업이 크게 늘면서 현장 감시를 강화할 방침입니다.

군산해경은 그물코가 촘촘한 이른바 '모기장 그물'로 멸치를 잡던 어선을 적발했습니다.

해당 어선은 그제(20) 저녁 8시 반 군산시 옥도면 어청도 앞 바다에서 불법 그물로 조업한 혐의를 받고 있습니다.

해경의 검문 결과 선장을 제외한 선원 4명 모두 불법 체류 외국인으로 확인됐습니다.

해경은 이달 말 꽃게와 주꾸미 금어기가 해제되고 멸치와 새우 조업이 크게 늘면서 현장 감시를 강화할 방침입니다.
청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

