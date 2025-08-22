“숙박업소 셀프 감금”…신종 전화금융사기 주의

동영상 고정 취소

전북경찰청에 따르면, 지난 1일 한 20대 여성이 신용카드 배송원과 검사 등을 사칭한 전화금융사기 조직의 전화를 받고 숙박업소에 나흘 동안 머물며 5천만 원을 건네려 했습니다.



경찰은 돈을 전달하기 직전에 이 여성을 발견해 사기 피해를 예방했습니다.



경찰은 해외 조직이 벌인 일로 보고 수사에 나서는 한편, 이른바 '숙박업소 셀프 감금'을 유도하는 신종 사기에 주의를 당부했습니다.



