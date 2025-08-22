“태풍·집중호우 잦은 9월에 침수 사고 집중”
입력 2025.08.22 (07:57) 수정 2025.08.22 (10:18)
태풍과 집중호우가 잦은 9월에 침수 관련 안전사고가 집중되는 것으로 나타났습니다.
제주도 소방안전본부에 따르면 최근 5년 동안 발생한 도내 침수 안전사고는 505건으로 이로 인해 35명이 고립됐다 구조됐습니다.
월별로는 전체 침수사고의 38%에 달하는 193건이 9월에 발생했고, 주요 장소별로는 주택이 195건으로 가장 많았습니다.
소방본부는 오늘(22일)자로 침수 안전사고 주의보를 조기 발령하고 유관기관 협업 대응 체계를 갖추기로 했습니다.
