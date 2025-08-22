“태풍·집중호우 잦은 9월에 침수 사고 집중”

동영상 고정 취소

태풍과 집중호우가 잦은 9월에 침수 관련 안전사고가 집중되는 것으로 나타났습니다.



제주도 소방안전본부에 따르면 최근 5년 동안 발생한 도내 침수 안전사고는 505건으로 이로 인해 35명이 고립됐다 구조됐습니다.



월별로는 전체 침수사고의 38%에 달하는 193건이 9월에 발생했고, 주요 장소별로는 주택이 195건으로 가장 많았습니다.



소방본부는 오늘(22일)자로 침수 안전사고 주의보를 조기 발령하고 유관기관 협업 대응 체계를 갖추기로 했습니다.



