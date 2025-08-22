재학생 6명 가파초교 내년부터 분교장 전환

동영상 고정 취소

우리나라의 최남단 초등학교인 가파초등학교가 내년부터 분교장으로 전환됩니다.



서귀포시교육지원청은 내년 3월 1일 자로 가파초등학교를 대정초등학교 가파분교장으로 개편한다고 밝혔습니다.



현재 가파초에는 학생 4명이 재학 중으로 이 가운데 6학년인 2명은 내년 2월에 졸업할 예정입니다.



