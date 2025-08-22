재학생 6명 가파초교 내년부터 분교장 전환
입력 2025.08.22 (07:58) 수정 2025.08.22 (10:19)
우리나라의 최남단 초등학교인 가파초등학교가 내년부터 분교장으로 전환됩니다.
서귀포시교육지원청은 내년 3월 1일 자로 가파초등학교를 대정초등학교 가파분교장으로 개편한다고 밝혔습니다.
현재 가파초에는 학생 4명이 재학 중으로 이 가운데 6학년인 2명은 내년 2월에 졸업할 예정입니다.
