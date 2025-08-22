춘천, ‘외국인 유학생 인턴십’ 시범운영

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

춘천시는 어제(21일) 시청에서 '외국인 유학생 취업 연계형 인턴십 사업'을 위한 다자간 협약을 맺었습니다.



이번 협약엔 강원대학교와 한국수자원공사 소양강댐지사가 참여했습니다.



이번 협약에 따라 강원대의 외국인 학생 10여 명이 다음 달부터 두 달 동안 춘천의 기업 4곳에서 수습업무를 체험합니다.



