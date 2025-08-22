속초, 관광용 ‘수요 응답형 버스’ 도입

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

속초시는 관광형 '수요 응답형 버스'인 디알티(DRT)를 올해 10월부터 내년 4월까지 시범 운영합니다.



이 버스는 승객의 호출에 따라 실시간으로 노선을 생성해 운행합니다.



버스 노선은 설악산과 속초관광수산시장 등 관광지 위주로 짜여집니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!