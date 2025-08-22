동해, 개별 관광객도 관광택시 이용 가능
입력 2025.08.22 (08:07) 수정 2025.08.22 (10:13)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
동해문화관광재단은 이달(8월)부터 개별 관광객도 관광택시를 이용할 수 있다고 밝혔습니다.
관광택시 이용요금은 6시간의 경우, 12만 원이며, 요금의 절반은 동해시가 지원합니다.
관광택시 이용요금은 6시간의 경우, 12만 원이며, 요금의 절반은 동해시가 지원합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 동해, 개별 관광객도 관광택시 이용 가능
-
- 입력 2025-08-22 08:07:21
- 수정2025-08-22 10:13:33
동해문화관광재단은 이달(8월)부터 개별 관광객도 관광택시를 이용할 수 있다고 밝혔습니다.
관광택시 이용요금은 6시간의 경우, 12만 원이며, 요금의 절반은 동해시가 지원합니다.
관광택시 이용요금은 6시간의 경우, 12만 원이며, 요금의 절반은 동해시가 지원합니다.
-
-
김보람 기자 bogu0602@kbs.co.kr김보람 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.