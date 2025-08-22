경찰에 금품 제공·사건 수임한 변호사 2명 기소

동영상 고정 취소

부산지검 강력범죄수사부는 사건 수임을 목적으로 경찰관에게 금품을 제공한 혐의로 변호사를 구속 기소하고, 또 다른 변호사 1명은 불구속 기소했습니다.



이들은 경찰이 수사한 형사 사건의 변호를 맡기 위해 경찰관에게 정기적으로 금품을 제공해 뇌물 공여와 변호사법 위반 등의 혐의를 받고 있습니다.



