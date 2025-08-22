경찰에 금품 제공·사건 수임한 변호사 2명 기소
입력 2025.08.22 (08:16) 수정 2025.08.22 (09:18)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
부산지검 강력범죄수사부는 사건 수임을 목적으로 경찰관에게 금품을 제공한 혐의로 변호사를 구속 기소하고, 또 다른 변호사 1명은 불구속 기소했습니다.
이들은 경찰이 수사한 형사 사건의 변호를 맡기 위해 경찰관에게 정기적으로 금품을 제공해 뇌물 공여와 변호사법 위반 등의 혐의를 받고 있습니다.
이들은 경찰이 수사한 형사 사건의 변호를 맡기 위해 경찰관에게 정기적으로 금품을 제공해 뇌물 공여와 변호사법 위반 등의 혐의를 받고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경찰에 금품 제공·사건 수임한 변호사 2명 기소
-
- 입력 2025-08-22 08:16:10
- 수정2025-08-22 09:18:09
부산지검 강력범죄수사부는 사건 수임을 목적으로 경찰관에게 금품을 제공한 혐의로 변호사를 구속 기소하고, 또 다른 변호사 1명은 불구속 기소했습니다.
이들은 경찰이 수사한 형사 사건의 변호를 맡기 위해 경찰관에게 정기적으로 금품을 제공해 뇌물 공여와 변호사법 위반 등의 혐의를 받고 있습니다.
이들은 경찰이 수사한 형사 사건의 변호를 맡기 위해 경찰관에게 정기적으로 금품을 제공해 뇌물 공여와 변호사법 위반 등의 혐의를 받고 있습니다.
-
-
이준석 기자 alleylee@kbs.co.kr이준석 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.