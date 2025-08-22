부산시, 로보컵 우승 부산대 ‘타이디보이’ 격려
입력 2025.08.22 (08:16) 수정 2025.08.22 (09:18)
부산시는 국제 인공지능 로봇대회인 '로보컵 2025'에서 최종 우승한 부산대 로봇팀 '타이디보이'를 격려하고 내년 인천에서 열리는 '로보컵 2026' 지원 방안을 논의했습니다.
부산대 로봇팀 '타이디보이'는 지난 달 브라질에서 열린 '로보컵 2025' 홈서비스 부문에서 자체 개발한 인간형 로봇 '아누비스'를 통해 자율주행과 정확한 물체 인식 능력을 선보이며 이 대회 역대 최고점으로 우승했습니다.
강성원 기자 kangsw@kbs.co.kr강성원 기자의 기사 모음
