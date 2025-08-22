뉴스광장(창원)

“업무 막막”…공무원 자살 순직 33% ‘입직 5년차 이하’

입력 2025.08.22 (08:30) 수정 2025.08.22 (09:30)

[앵커]

악성 민원과 과중한 업무에 시달리는 지방자치단체 공무원들의 실태, 심층보도 이어갑니다.

KBS가 최근 4년 동안 공무원 자살 순직자 현황을 분석해 봤더니, 10명 중 3명 이상이 김 주무관과 같은 입직 5년 차 이하였습니다.

김소영 기자가 보도합니다.

[리포트]

순직한 김 주무관이 근무했던 양산시보건소 의약팀입니다.

김 주무관 순직 이후 정원이 5명에서 6명으로 한 명 늘었습니다.

[박은미/양산시 보건행정과장 : "인원을 충원하면 이제 업무가 좀더 세분화 되기 때문에 이제 조금 업무 분량이 줄어드는 거죠."]

인구에 비해 부족한 지자체 공무원 정원이 과도한 업무의 원인입니다.

양산시의 공무원 1인당 주민 수는 267명.

인구가 오히려 적은 진주시의 공무원 1인당 주민 수 191명과 비교하면, 민원 건수와 업무 강도가 높을 수밖에 없습니다.

현행 제도가 급성장하는 신도시의 현실을 반영하지 못하는 겁니다.

[박중배/전국공무원노조 수석부위원장 : "제일 어려워하는 데가 새롭게 인구가 막 늘어나는 도시 있죠. 기존에 옛날에 인건비 책정 기준을 딱 정해 놨어요. 안 늘려주는 거예요."]

여기다, 저연차 공무원이 겪을 수밖에 없는 어려움도 큽니다.

진상조사위원회는 김 주무관이 6개월 만에 급작스러운 보직 변경에다, 의사와 약사 등 전문직을 상대로 지도 단속을 하면서, 저연차 직원으로서 업무 부담이 컸다고 지적했습니다.

이 같은 비극을 막기 위해 저연차 직원에게 책임부터 지우기 전에 선배를 보고 배울 수 있는 시간이 필요하다고 제안했습니다.

최근 4년 동안 공무상 재해가 인정된 공무원 자살 순직자는 66명.

이 가운데 전체 33% 이상이 재직 기간이 5년 차 이하 공무원들이었습니다.

[용혜인/기본소득당 국회의원 : "저연차 공무원들이 기피 업무와 책임을 다 떠안는 환경을 바꾸려면, 공무원 수 자체를 확충하고 노동조건을 개선하는 (변화가 필요합니다.)"]

인사혁신처는 최근 저연차 공무원들의 잇단 비극을 막기 위해 새 기준을 신설했습니다.

민원창구나 재난안전 대응 등 격무 또는 기피 직위에 장기 재직자를 우선 보직한다는 겁니다.

하지만, 이 기준은 국가공무원 임용규칙에만 반영됐을 뿐, 민원과 지도·단속 업무가 많은 지방직 공무원은 포함되지 않았습니다.

KBS 뉴스 김소영입니다.

촬영기자:조형수/그래픽:박수홍

