진주·합천, ‘수해 피해 주민’ 세금 감면

동영상 고정 취소

진주시는 수해 피해 신고가 확정된 가구를 대상으로 다음 달 상하수도 요금 50%를 감면합니다.



합천군도 수해 피해가 확인된 주민의 올해 재산세와 자동차세를 감면하기로 하고, 이미 세금을 납부한 경우에도 환급 절차를 안내하기로 했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!