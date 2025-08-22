‘거제 민생회복지원금 지원 조례’ 세 번째 발의
입력 2025.08.22 (08:37) 수정 2025.08.22 (09:30)
두 차례 부결된 거제시의 '민생회복지원금 지원 조례안'이 다시 발의됐습니다.
더불어민주당 최양희 시의원이 발의한 조례안은 모든 거제 시민에게 10만 원~20만 원을 지급하는 것으로 다음 달 임시회 본회의에 상정됩니다.
앞선 두 차례는 거제시 집행부가 발의해 추진됐지만, 국민의힘 소속 시의원 등의 반대로 무산됐습니다.
