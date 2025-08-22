‘거제 민생회복지원금 지원 조례’ 세 번째 발의

동영상 고정 취소

두 차례 부결된 거제시의 '민생회복지원금 지원 조례안'이 다시 발의됐습니다.



더불어민주당 최양희 시의원이 발의한 조례안은 모든 거제 시민에게 10만 원~20만 원을 지급하는 것으로 다음 달 임시회 본회의에 상정됩니다.



앞선 두 차례는 거제시 집행부가 발의해 추진됐지만, 국민의힘 소속 시의원 등의 반대로 무산됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!