경상남도, ‘자랑스러운 경남인상’ 수상자 공모

경상남도가 지역사회 발전에 헌신한 인물을 발굴하기 위해 '자랑스러운 경남인상' 수상자를 공모합니다.



시상 부문은 경제와 문화·예술, 안전 등 6개 분야로, 외부 심사위원회 심사를 통해 10명 안팎을 선정하며, 시상식은 오는 10월 14일 '경상남도 도민의 날'에 열립니다.



