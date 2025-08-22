경상남도, 신학기 대비 급식시설·공급업체 위생 점검

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경상남도가 신학기 개학에 대비해, 오늘(22일)부터 학교와 유치원 등 집단 급식소와 식재료 공급업체에 대한 위생 점검을 합니다.



이번 점검에서는 식재료 납품 차량 온도 등 전반적인 위생 상태를 확인하고, 김치류와 자주 제공되는 간식, 식중독 발생 우려가 큰 조리식품 50건도 수거해 검사합니다.



