경상남도, 신학기 대비 급식시설·공급업체 위생 점검
입력 2025.08.22 (08:38) 수정 2025.08.22 (09:32)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경상남도가 신학기 개학에 대비해, 오늘(22일)부터 학교와 유치원 등 집단 급식소와 식재료 공급업체에 대한 위생 점검을 합니다.
이번 점검에서는 식재료 납품 차량 온도 등 전반적인 위생 상태를 확인하고, 김치류와 자주 제공되는 간식, 식중독 발생 우려가 큰 조리식품 50건도 수거해 검사합니다.
이번 점검에서는 식재료 납품 차량 온도 등 전반적인 위생 상태를 확인하고, 김치류와 자주 제공되는 간식, 식중독 발생 우려가 큰 조리식품 50건도 수거해 검사합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경상남도, 신학기 대비 급식시설·공급업체 위생 점검
-
- 입력 2025-08-22 08:38:20
- 수정2025-08-22 09:32:24
경상남도가 신학기 개학에 대비해, 오늘(22일)부터 학교와 유치원 등 집단 급식소와 식재료 공급업체에 대한 위생 점검을 합니다.
이번 점검에서는 식재료 납품 차량 온도 등 전반적인 위생 상태를 확인하고, 김치류와 자주 제공되는 간식, 식중독 발생 우려가 큰 조리식품 50건도 수거해 검사합니다.
이번 점검에서는 식재료 납품 차량 온도 등 전반적인 위생 상태를 확인하고, 김치류와 자주 제공되는 간식, 식중독 발생 우려가 큰 조리식품 50건도 수거해 검사합니다.
-
-
김효경 기자 tellme@kbs.co.kr김효경 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.