공군, ‘46회 스페이스 챌린지 in 김해’ 다음 달 개최
입력 2025.08.22 (08:37) 수정 2025.08.22 (09:32)
공군 제5 공중비행단이 다음 달 13일 김해 공군기지에서 '46회 스페이스 챌린지 인 김해'를 개최합니다.
이번 행사는 공군 특수비행팀 블랙이글스 에어쇼와 항공특수 통제사 고공강하 시범, 의장대 공연 등이 선보이며, 고무 동력기와 에어 로켓 날리기 등 체험 공간도 마련됩니다.
