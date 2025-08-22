공군, ‘46회 스페이스 챌린지 in 김해’ 다음 달 개최

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

공군 제5 공중비행단이 다음 달 13일 김해 공군기지에서 '46회 스페이스 챌린지 인 김해'를 개최합니다.



이번 행사는 공군 특수비행팀 블랙이글스 에어쇼와 항공특수 통제사 고공강하 시범, 의장대 공연 등이 선보이며, 고무 동력기와 에어 로켓 날리기 등 체험 공간도 마련됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!