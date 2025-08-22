김형동 사무실 직원 3명 항소심도 징역형 집유

동영상 고정 취소

대구고등법원은 당내 경선 과정에서 유사 선거사무소를 운영한 혐의로 기소된 국민의힘 김형동 국회의원 사무실 사무국장 등 3명의 항소를 기각하고 1심과 같은 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했습니다.



이들은 지난해 3월, 총선을 앞두고 당내 경선을 위해 안동에 전화방을 설치해 대포폰으로 선거운동을 한 혐의로 기소됐습니다.



재판부는 양형의 핵심 요소들은 원심에서 모두 고려한 거로 보인다고 밝혔습니다.



