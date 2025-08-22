김형동 사무실 직원 3명 항소심도 징역형 집유
입력 2025.08.22 (08:45) 수정 2025.08.22 (09:40)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
대구고등법원은 당내 경선 과정에서 유사 선거사무소를 운영한 혐의로 기소된 국민의힘 김형동 국회의원 사무실 사무국장 등 3명의 항소를 기각하고 1심과 같은 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했습니다.
이들은 지난해 3월, 총선을 앞두고 당내 경선을 위해 안동에 전화방을 설치해 대포폰으로 선거운동을 한 혐의로 기소됐습니다.
재판부는 양형의 핵심 요소들은 원심에서 모두 고려한 거로 보인다고 밝혔습니다.
이들은 지난해 3월, 총선을 앞두고 당내 경선을 위해 안동에 전화방을 설치해 대포폰으로 선거운동을 한 혐의로 기소됐습니다.
재판부는 양형의 핵심 요소들은 원심에서 모두 고려한 거로 보인다고 밝혔습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 김형동 사무실 직원 3명 항소심도 징역형 집유
-
- 입력 2025-08-22 08:45:47
- 수정2025-08-22 09:40:27
대구고등법원은 당내 경선 과정에서 유사 선거사무소를 운영한 혐의로 기소된 국민의힘 김형동 국회의원 사무실 사무국장 등 3명의 항소를 기각하고 1심과 같은 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했습니다.
이들은 지난해 3월, 총선을 앞두고 당내 경선을 위해 안동에 전화방을 설치해 대포폰으로 선거운동을 한 혐의로 기소됐습니다.
재판부는 양형의 핵심 요소들은 원심에서 모두 고려한 거로 보인다고 밝혔습니다.
이들은 지난해 3월, 총선을 앞두고 당내 경선을 위해 안동에 전화방을 설치해 대포폰으로 선거운동을 한 혐의로 기소됐습니다.
재판부는 양형의 핵심 요소들은 원심에서 모두 고려한 거로 보인다고 밝혔습니다.
-
-
박준우 기자 joonwoo@kbs.co.kr박준우 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.