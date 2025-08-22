경북 도내 4개 초교 폐교…총학급수 5학급 줄어
입력 2025.08.22 (08:47) 수정 2025.08.22 (09:40)
경북교육청이 2학기 유·초·중학교 학급 재편성을 확정했습니다.
안동 월곡초삼계분장과 문경 산북초창구분교장 등 4개 학교가 문을 닫아 1학기에 비해 전체 초등학교 4학급, 유치원 1학급이 각각 줄었습니다.
교육청은 아파트 단지 입주나 학생 전출 등 불가피한 경우를 제외하고 가급적 연초에 학급을 확정할 계획이라고 밝혔습니다.
- 경북 도내 4개 초교 폐교…총학급수 5학급 줄어
- 입력 2025-08-22 08:47:10
- 수정2025-08-22 09:40:55
경북교육청이 2학기 유·초·중학교 학급 재편성을 확정했습니다.
이종영 기자 myshk@kbs.co.kr
