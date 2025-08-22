대구·경북 전문대 20곳, 수시모집 2만 4천여 명
입력 2025.08.22 (08:47) 수정 2025.08.22 (09:40)
대구·경북 지역 전문대들이 올해 수시 모집으로 2만 4천여 명을 선발합니다.
한국전문대학교육협의회가 공개한 수시모집 요강을 보면, 대구는 7개 전문대가 만 3천9백여 명, 경북은 13개 전문대가 만 9백여 명을 1, 2차 수시모집으로 뽑습니다.
한국전문대학교육협의회가 공개한 수시모집 요강을 보면, 대구는 7개 전문대가 만 3천9백여 명, 경북은 13개 전문대가 만 9백여 명을 1, 2차 수시모집으로 뽑습니다.
대구·경북 지역 전문대들이 올해 수시 모집으로 2만 4천여 명을 선발합니다.
한국전문대학교육협의회가 공개한 수시모집 요강을 보면, 대구는 7개 전문대가 만 3천9백여 명, 경북은 13개 전문대가 만 9백여 명을 1, 2차 수시모집으로 뽑습니다.
한국전문대학교육협의회가 공개한 수시모집 요강을 보면, 대구는 7개 전문대가 만 3천9백여 명, 경북은 13개 전문대가 만 9백여 명을 1, 2차 수시모집으로 뽑습니다.
