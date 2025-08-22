대구·경북 전문대 20곳, 수시모집 2만 4천여 명

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

대구·경북 지역 전문대들이 올해 수시 모집으로 2만 4천여 명을 선발합니다.



한국전문대학교육협의회가 공개한 수시모집 요강을 보면, 대구는 7개 전문대가 만 3천9백여 명, 경북은 13개 전문대가 만 9백여 명을 1, 2차 수시모집으로 뽑습니다.



