충북 금융기관 예금·대출 큰 폭 증가
입력 2025.08.22 (09:11) 수정 2025.08.22 (10:07)
충북 지역 금융기관의 예금과 대출이 크게 늘었습니다.
한국은행 충북본부에 따르면 지역 예금 은행의 수신은 지난 1분기 3,638억 원 증가에서 2분기 2조 965억 원 증가로 증가 폭이 크게 확대됐습니다.
한국은행은 예금 금리 고점 인식 확산과 은행의 자금 유치 노력 때문으로 풀이했습니다.
또, 돈을 빌려준 여신도 기업과 가계의 대출이 늘면서 1분기 5,452억 원 증가에서 2분기 9,176억 원 증가로 증가 폭이 확대됐습니다.
