충북 주간 아파트 가격 0.01%↑…상승 폭 축소

한국부동산원은 이달 셋째 주, 충북 지역 주간 아파트 가격 동향을 조사한 결과, 매매 가격은 0.01% 상승했다고 밝혔습니다.



이는 전주 0.03%보다 상승 폭이 줄어든 것입니다.



지역별로는 청주시 상당구가 0.11%, 흥덕구가 0.04% 상승해 오름세를 주도했지만 제천시가 -0.09%, 청주시 서원구가 -0.02% 등 나머지 지역에서는 하락세를 보였습니다.



전셋값은 전주 0.01% 하락에서 0.02% 올라 상승세로 전환했고, 지역별로는 제천이 0.1%, 청주시 청원구가 0.04%, 청주시 상당구가 0.03% 상승했습니다.



