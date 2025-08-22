장애인 e스포츠대회, 오늘 제천서 개막
입력 2025.08.22 (09:13) 수정 2025.08.22 (10:08)
전국 장애인 e스포츠 대회가 오늘부터 사흘 동안 제천 어울림체육센터에서 열립니다.
이번 대회에는 350여 명의 선수단이 참가해 7가지 종목에서 실력을 겨룹니다.
진희정 기자
