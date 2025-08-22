“그냥 입고 나가셔도 됩니다!”…일본, 성인용 기저귀의 변신

동영상 고정 취소

성인용 기저귀 사용자가 날이 갈수록 늘고 있지만 거부감은 여전한데요.



이런 거부감을 줄이고자 다양한 디자인의 기저귀 패션쇼가 열렸습니다.



오사카 엑스포에서 열린 기저귀 패션쇼입니다.



기저귀 업체와 속옷 업체 등이 참여해, 서른 종류가 넘는 새로운 기저귀를 선보였습니다.



[관객 : "그냥 옷 같은 느낌이 들어 근사해요."]



히라바야시 씨는 누구나 멋을 즐기는 사회를 만들고자 이번 행사를 기획했다고 합니다.



[히라바야시 게이/패션쇼 기획자 : "입고 싶은 기저귀를 다양하게 골라 입도록 선택지를 늘려준다면 기저귀 사용자의 인생이 더욱 풍요로워지죠."]



이 대형 제지 업체는 기존엔 기저귀의 기능성을 중시했지만, 이번엔 디자인에도 중점을 뒀습니다.



그래서 개발한 게 바로 청바지 기저귀입니다.



청바지처럼 보이도록 푸른색으로 염색했고 재봉틀로 바느질 땀을 넣고 주머니도 달았습니다.



옆에 고무줄도 달아 몸에 딱 붙게 사이즈를 조절할 수 있어 기저귀만 입은 채 외출도 가능합니다.



또 레이스로 장식한 기저귀와, 가죽과 종이를 조합해서 만든 기저귀도 선보였는데요.



업체 측은 디자인 등을 좀 더 보완해 상품화할 계획입니다.



KBS 월드 뉴스입니다.



