930뉴스

‘오아시스’ 무더위 쉼터…에너지 취약층 더 절실하지만

입력 2025.08.22 (09:54) 수정 2025.08.22 (09:58)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

영아 폐렴에 서울까지 330km 이송…의료 양극화 언제까지?

영아 폐렴에 서울까지 330km 이송…의료 양극화 언제까지?
금어기 풀린 첫날…“당일 잡은 꽃게가 마트로”

금어기 풀린 첫날…“당일 잡은 꽃게가 마트로”

다음
[앵커]

요즘같은 무더위에도 에너지 바우처 수급자인 에너지 취약층은 비용 부담 때문에 냉방을 하기 어렵습니다.

이런 이들이 더위를 식힐 수 있는 곳이 바로 공공 무더위쉼터인데, 이용률은 높지 않습니다.

그 이유를 이슬기 기자가 취재했습니다.

[리포트]

시원한 에어컨 바람을 쐬며 식사하는 어르신들.

요즘 같은 무더위에 냉방시설이 잘 갖춰진 경로당은 사막의 오아시스와 같습니다.

냉방비용이 부담스러운 에너지 취약층일수록 이런 무더위쉼터가 필요합니다.

[무더위쉼터 이용 노인 : "집에서는 노인들이 에어컨 안 틀어요. 돈 때문에. 선풍기도 안 틀고 그냥 있어. 부모들은 다 그렇잖아."]

하지만, 무더위쉼터를 이용하고 싶어도 찾아가기는 쉽지 않습니다.

산지가 많아 교통이 불편한 강원도의 경우, 무더위쉼터가 집에서 500m 이상 떨어져 있는 에너지 취약층이 만여 세대에 이릅니다.

도내 전체 에너지 취약층의 4분의 1가량입니다.

[무더위쉼터 이용 노인 : "산 돌아서 강 건너서 와. 아마 여기 오면 한 30분 더 걸리지. (버스나 택시 타고 오세요?) 없어. 다 이런 거 끌고 오지."]

게다가 전국 시군구 가운데 절반 이상은 무더위쉼터 수용 인원이 에너지 취약층 숫자에 못 미칩니다.

쉼터를 찾아가도 자리가 없을 때가 많다 보니 아예 발길을 끊는 경우도 있습니다.

[무더위쉼터 이용 노인 : "사람이 너무 많고 좀 좁아. 여기에 적어도 20~30명은 되는데…."]

기후변화의 영향으로 열대야가 빈번해지고 있지만, 저녁이면 문을 닫는 경로당 위주로 무더위 쉼터가 지정된 것도 문제입니다.

[김호/서울대 보건대학원 교수 : "밤에 문을 닫는 데가 꽤 있나 봐요. 그런데 폭염, 열대야 생각하면 이제 아니죠. 집에서도 요새 밤에 에어컨 틀고 주무시는 분이 엄청 많잖아요."]

폭염이 해마다 기세를 더해가고 있는 만큼, 에너지 취약층 분포를 감안한 무더위 쉼터 지정과 지원이 시급하다고 전문가들은 지적합니다.

KBS 뉴스 이슬기입니다.

촬영기자:강현경/영상편집:유지영/그래픽:여현수 고석훈 김지훈

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘오아시스’ 무더위 쉼터…에너지 취약층 더 절실하지만
    • 입력 2025-08-22 09:54:05
    • 수정2025-08-22 09:58:57
    930뉴스
[앵커]

요즘같은 무더위에도 에너지 바우처 수급자인 에너지 취약층은 비용 부담 때문에 냉방을 하기 어렵습니다.

이런 이들이 더위를 식힐 수 있는 곳이 바로 공공 무더위쉼터인데, 이용률은 높지 않습니다.

그 이유를 이슬기 기자가 취재했습니다.

[리포트]

시원한 에어컨 바람을 쐬며 식사하는 어르신들.

요즘 같은 무더위에 냉방시설이 잘 갖춰진 경로당은 사막의 오아시스와 같습니다.

냉방비용이 부담스러운 에너지 취약층일수록 이런 무더위쉼터가 필요합니다.

[무더위쉼터 이용 노인 : "집에서는 노인들이 에어컨 안 틀어요. 돈 때문에. 선풍기도 안 틀고 그냥 있어. 부모들은 다 그렇잖아."]

하지만, 무더위쉼터를 이용하고 싶어도 찾아가기는 쉽지 않습니다.

산지가 많아 교통이 불편한 강원도의 경우, 무더위쉼터가 집에서 500m 이상 떨어져 있는 에너지 취약층이 만여 세대에 이릅니다.

도내 전체 에너지 취약층의 4분의 1가량입니다.

[무더위쉼터 이용 노인 : "산 돌아서 강 건너서 와. 아마 여기 오면 한 30분 더 걸리지. (버스나 택시 타고 오세요?) 없어. 다 이런 거 끌고 오지."]

게다가 전국 시군구 가운데 절반 이상은 무더위쉼터 수용 인원이 에너지 취약층 숫자에 못 미칩니다.

쉼터를 찾아가도 자리가 없을 때가 많다 보니 아예 발길을 끊는 경우도 있습니다.

[무더위쉼터 이용 노인 : "사람이 너무 많고 좀 좁아. 여기에 적어도 20~30명은 되는데…."]

기후변화의 영향으로 열대야가 빈번해지고 있지만, 저녁이면 문을 닫는 경로당 위주로 무더위 쉼터가 지정된 것도 문제입니다.

[김호/서울대 보건대학원 교수 : "밤에 문을 닫는 데가 꽤 있나 봐요. 그런데 폭염, 열대야 생각하면 이제 아니죠. 집에서도 요새 밤에 에어컨 틀고 주무시는 분이 엄청 많잖아요."]

폭염이 해마다 기세를 더해가고 있는 만큼, 에너지 취약층 분포를 감안한 무더위 쉼터 지정과 지원이 시급하다고 전문가들은 지적합니다.

KBS 뉴스 이슬기입니다.

촬영기자:강현경/영상편집:유지영/그래픽:여현수 고석훈 김지훈
이슬기
이슬기 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] EBS법 개정안, 여당 주도로 국회 본회의 통과<br>…‘방송 3법’ 처리 완료

[속보] EBS법 개정안, 여당 주도로 국회 본회의 통과…‘방송 3법’ 처리 완료
우원식 국회의장, 9월 3일 중국 전승절 행사 참석 확정

우원식 국회의장, 9월 3일 중국 전승절 행사 참석 확정
용인 30대 여성 살해용의자, <br>홍천 야산에서 잡혔다

용인 30대 여성 살해용의자, 홍천 야산에서 잡혔다
한덕수 3차 소환…막판 혐의 <br>다지기 총력

한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.