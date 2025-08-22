‘오아시스’ 무더위 쉼터…에너지 취약층 더 절실하지만

동영상 고정 취소

[앵커]



요즘같은 무더위에도 에너지 바우처 수급자인 에너지 취약층은 비용 부담 때문에 냉방을 하기 어렵습니다.



이런 이들이 더위를 식힐 수 있는 곳이 바로 공공 무더위쉼터인데, 이용률은 높지 않습니다.



그 이유를 이슬기 기자가 취재했습니다.



[리포트]



시원한 에어컨 바람을 쐬며 식사하는 어르신들.



요즘 같은 무더위에 냉방시설이 잘 갖춰진 경로당은 사막의 오아시스와 같습니다.



냉방비용이 부담스러운 에너지 취약층일수록 이런 무더위쉼터가 필요합니다.



[무더위쉼터 이용 노인 : "집에서는 노인들이 에어컨 안 틀어요. 돈 때문에. 선풍기도 안 틀고 그냥 있어. 부모들은 다 그렇잖아."]



하지만, 무더위쉼터를 이용하고 싶어도 찾아가기는 쉽지 않습니다.



산지가 많아 교통이 불편한 강원도의 경우, 무더위쉼터가 집에서 500m 이상 떨어져 있는 에너지 취약층이 만여 세대에 이릅니다.



도내 전체 에너지 취약층의 4분의 1가량입니다.



[무더위쉼터 이용 노인 : "산 돌아서 강 건너서 와. 아마 여기 오면 한 30분 더 걸리지. (버스나 택시 타고 오세요?) 없어. 다 이런 거 끌고 오지."]



게다가 전국 시군구 가운데 절반 이상은 무더위쉼터 수용 인원이 에너지 취약층 숫자에 못 미칩니다.



쉼터를 찾아가도 자리가 없을 때가 많다 보니 아예 발길을 끊는 경우도 있습니다.



[무더위쉼터 이용 노인 : "사람이 너무 많고 좀 좁아. 여기에 적어도 20~30명은 되는데…."]



기후변화의 영향으로 열대야가 빈번해지고 있지만, 저녁이면 문을 닫는 경로당 위주로 무더위 쉼터가 지정된 것도 문제입니다.



[김호/서울대 보건대학원 교수 : "밤에 문을 닫는 데가 꽤 있나 봐요. 그런데 폭염, 열대야 생각하면 이제 아니죠. 집에서도 요새 밤에 에어컨 틀고 주무시는 분이 엄청 많잖아요."]



폭염이 해마다 기세를 더해가고 있는 만큼, 에너지 취약층 분포를 감안한 무더위 쉼터 지정과 지원이 시급하다고 전문가들은 지적합니다.



KBS 뉴스 이슬기입니다.



촬영기자:강현경/영상편집:유지영/그래픽:여현수 고석훈 김지훈



