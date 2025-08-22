강릉시, ‘가뭄 심각’ 격상 음식점 일회용품 허용
입력 2025.08.22 (10:36) 수정 2025.08.22 (15:10)
강릉시는 가뭄 단계가 심각으로 격상됨에 따라, 음식점 등에서 일회용품 사용을 한시적으로 허용합니다.
허용 대상은 일반 음식점과 집단급식소 등 6,700여 곳으로 일회용 컵과 나무젓가락, 종이 접시 등을 쓸 수 있습니다.
강릉시는 심각 단계 기간에는 일회용품 사용 신고나 민원이 접수되더라도 과태료를 부과하지 않을 방침입니다.
정면구 기자 nine@kbs.co.kr
-
