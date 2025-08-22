‘동해 관광택시’ 개별 관광 이용 가능…요금 50% 지원
입력 2025.08.22 (10:36) 수정 2025.08.22 (15:10)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
동해시 관광택시가 개별 관광 서비스를 시작했습니다.
동해문화관광재단은 기존 KTX 연계형 상품에 더해, 관광택시만 별도로 이용할 수 있는 상품을 추가로 운영한다고 밝혔습니다.
관광택시 요금은 4시간 8만 원, 6시간 12만 원 등으로 동해시가 50%를 지원하며, 포털사이트 등에서 예약할 수 있습니다.
동해문화관광재단은 기존 KTX 연계형 상품에 더해, 관광택시만 별도로 이용할 수 있는 상품을 추가로 운영한다고 밝혔습니다.
관광택시 요금은 4시간 8만 원, 6시간 12만 원 등으로 동해시가 50%를 지원하며, 포털사이트 등에서 예약할 수 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘동해 관광택시’ 개별 관광 이용 가능…요금 50% 지원
-
- 입력 2025-08-22 10:36:20
- 수정2025-08-22 15:10:27
동해시 관광택시가 개별 관광 서비스를 시작했습니다.
동해문화관광재단은 기존 KTX 연계형 상품에 더해, 관광택시만 별도로 이용할 수 있는 상품을 추가로 운영한다고 밝혔습니다.
관광택시 요금은 4시간 8만 원, 6시간 12만 원 등으로 동해시가 50%를 지원하며, 포털사이트 등에서 예약할 수 있습니다.
동해문화관광재단은 기존 KTX 연계형 상품에 더해, 관광택시만 별도로 이용할 수 있는 상품을 추가로 운영한다고 밝혔습니다.
관광택시 요금은 4시간 8만 원, 6시간 12만 원 등으로 동해시가 50%를 지원하며, 포털사이트 등에서 예약할 수 있습니다.
-
-
김보람 기자 bogu0602@kbs.co.kr김보람 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.