고성군, 불법 주정차 단속 사전 알림 서비스 시행

고성군이 다음 달(9월) 중으로 불법 주정차 단속 사전 알림 서비스를 시행합니다.



이 서비스는 단속 구역에 주정차한 운전자에게 단속 대상임을 알리고 이동 주차할 것을 안내하는 휴대폰 문자메시지를 발송하는 방식입니다.



알림 서비스를 받기 위해서는 서비스 제공 스마트폰 애플리케이션인 '휘슬'에 가입해야 합니다.



