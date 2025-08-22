고성군, 불법 주정차 단속 사전 알림 서비스 시행
입력 2025.08.22 (10:36) 수정 2025.08.22 (15:11)
고성군이 다음 달(9월) 중으로 불법 주정차 단속 사전 알림 서비스를 시행합니다.
이 서비스는 단속 구역에 주정차한 운전자에게 단속 대상임을 알리고 이동 주차할 것을 안내하는 휴대폰 문자메시지를 발송하는 방식입니다.
알림 서비스를 받기 위해서는 서비스 제공 스마트폰 애플리케이션인 '휘슬'에 가입해야 합니다.
조연주 기자 yeonjoo@kbs.co.kr
