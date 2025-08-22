속초시, 관광형 ‘수요 응답형 버스’ 시범 운영

동영상 고정 취소

속초시가 관광형 '수요 응답형 버스'인 DRT를 오는 10월부터 내년 4월까지 시범 운영합니다.



'수요 응답형 버스'는 15인승 소형 버스 4대가 승객 호출에 따라 실시간으로 노선을 생성해 운행하는 방식으로, 설악산과 속초해변, 속초관광수산시장 등 지역 주요 관광지 위주로 운영됩니다.



속초시는 '수요 응답형 버스'가 도입을 통해, 관광지 교통 체증 해소 등에 도움이 될 걸로 기대하고 있습니다.



