속초시, 관광형 ‘수요 응답형 버스’ 시범 운영
입력 2025.08.22 (10:36) 수정 2025.08.22 (15:11)
속초시가 관광형 '수요 응답형 버스'인 DRT를 오는 10월부터 내년 4월까지 시범 운영합니다.
'수요 응답형 버스'는 15인승 소형 버스 4대가 승객 호출에 따라 실시간으로 노선을 생성해 운행하는 방식으로, 설악산과 속초해변, 속초관광수산시장 등 지역 주요 관광지 위주로 운영됩니다.
속초시는 '수요 응답형 버스'가 도입을 통해, 관광지 교통 체증 해소 등에 도움이 될 걸로 기대하고 있습니다.
