철원 고석정 꽃밭 27일 개장…11월까지 운영
입력 2025.08.22 (10:47) 수정 2025.08.22 (15:15)
철원군이 이달 27일부터 11월 초까지 고석정 꽃밭을 운영합니다.
꽃밭의 넓이는 16만㎡ 입니다.
여기에선 맨드라미와 천일홍 등 다양한 꽃이 자라고 있습니다.
이 꽃밭은 매주 금요일과 토요일, 추석 연휴엔 밤 10시까지 개방됩니다.
