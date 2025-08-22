평창군 “산악관광 차별화 추진”
입력 2025.08.22 (10:48) 수정 2025.08.22 (15:32)
평창군이 산악관광사업 특성화가 시급하다는 KBS의 보도와 관련해 '산림레포츠'를 중심으로 특성화 방안을 마련하겠다고 밝혔습니다.
이를 위해 이달(8월) 말부터 전문 업체와 협의해 산악 달리기 등 레포츠를 통한 시설 운영 특성화 방안을 마련합니다.
이를 위해 이달(8월) 말부터 전문 업체와 협의해 산악 달리기 등 레포츠를 통한 시설 운영 특성화 방안을 마련합니다.
- 평창군 “산악관광 차별화 추진”
- 입력 2025-08-22 10:48:08
- 수정2025-08-22 15:32:35
평창군이 산악관광사업 특성화가 시급하다는 KBS의 보도와 관련해 '산림레포츠'를 중심으로 특성화 방안을 마련하겠다고 밝혔습니다.
이를 위해 이달(8월) 말부터 전문 업체와 협의해 산악 달리기 등 레포츠를 통한 시설 운영 특성화 방안을 마련합니다.
이를 위해 이달(8월) 말부터 전문 업체와 협의해 산악 달리기 등 레포츠를 통한 시설 운영 특성화 방안을 마련합니다.
김영준 기자 yjkim1@kbs.co.kr
